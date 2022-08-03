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55 минут назад

Актер "Наследия" высказался о работе с Пресняковым

Мария Каткова

Актер Федор Гамалея, сыгравший в сериале "Наследие", рассказал о работе с Никитой Пресняковым на съемочной площадке. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".

Актер "Наследия" высказался о работе с Пресняковым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гамалея назвал внука Аллы Пугачевой разносторонним и талантливым. а также отметил, что с ним было легко работать и можно было поговорить на разные темы.

Актер отметил, что Пресняков-младший вел себя очень скромно на съемочной площадке. Например, он не просил отдельный транспорт, собственную гримерную комнату и у него не было райдера с едой.

По его словам, такой простотой и скромностью, Пресняков его буквально поразил, так как это было неожиданностью.

Ранее сообщалось, что звезда "Миллионера из трущоб" вмешался в поножовщину на улице.

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