Актер "Наследия" высказался о работе с Пресняковым

Актер Федор Гамалея, сыгравший в сериале "Наследие", рассказал о работе с Никитой Пресняковым на съемочной площадке. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Гамалея назвал внука Аллы Пугачевой разносторонним и талантливым. а также отметил, что с ним было легко работать и можно было поговорить на разные темы.
Актер отметил, что Пресняков-младший вел себя очень скромно на съемочной площадке. Например, он не просил отдельный транспорт, собственную гримерную комнату и у него не было райдера с едой.
По его словам, такой простотой и скромностью, Пресняков его буквально поразил, так как это было неожиданностью.
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