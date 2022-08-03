Актер "Наследия" высказался о работе с Пресняковым

Актер Федор Гамалея, сыгравший в сериале "Наследие", рассказал о работе с Никитой Пресняковым на съемочной площадке. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".

Гамалея назвал внука Аллы Пугачевой разносторонним и талантливым. а также отметил, что с ним было легко работать и можно было поговорить на разные темы.

Актер отметил, что Пресняков-младший вел себя очень скромно на съемочной площадке. Например, он не просил отдельный транспорт, собственную гримерную комнату и у него не было райдера с едой.