Питт объяснил, почему надел юбку на премьеру «Быстрее пули»

И хотя в последнее время имя Брэда Питта ассоциировалось с семейными скандалами, теперь он готов составить конкуренцию звёздам на модном поприще. Премьера боевика «Быстрее пули» с его участием явно запомнится нам не только оригинальным сюжетом. В понедельник вечером на показе фильма в Лос-Анджелесе актёр воспользовался моментом, чтобы прокомментировать свои последние стильные выходы в свет. На прошлой неделе экс-супруг Анджелины Джоли встряхнул западную прессу, когда появился в льняной юбке на красной дорожке в Германии. И Брэд однозначно дал лучшее объяснение тому, что послужило источником вдохновения для создания этого смелого образа.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Я не знаю! Мы все умрём, так что давайте всё испортим»,

— сказал Питт корреспонденту издания Variety Марку Малкину.

На последней премьере актёр тоже отличился своей яркостью — он появился в зелёном костюме, бирюзовой футболке и жёлто-красных кроссовках из коллаборации Adidas с Gucci. В боевике Брэд играет роль киллера, которому приходится пробиваться через поезд, заполненный опасными убийцами, которых играют такие актёры, как Бад Банни, Джоуи Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон и Брайан Тайри Генри. Группа обнаруживает, что все их задания пересекаются друг с другом, и с этого момента всё выходит из-под контроля. Создатель «Дэдпула 2» и «Взрывной блондинки» Дэвид Лейтч занял режиссёрское кресло. Хотя насилие в картине взято за норму, Питт пояснил, что он был рад передать съёмки некоторых опасных моментов профессиональному каскадёру.

«Я стараюсь выкрутиться. Я люблю каскадёров. Этот фильм был экшн-комедией, чего я никогда раньше не делал. Мы с Дэвидом всегда были большими поклонниками Джеки Чана. Мы говорили о нём десятилетиями. Он своего рода наш Бастер Китон. Он настолько талантлив и недооценён. Просто сделать что-то в этом направлении — вот что меня действительно привлекало»,

— сказал Питт.