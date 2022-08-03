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1 час назад

Звезда Jedi: Fallen Order Камерон Монахэн хочет сыграть своего персонажа в кино

Чемпионат.com

Звезда сериалов «Бесстыжие», «Готэм» и игры Star Wars Jedi: Fallen Order Камерон Монахэн пообщался с журналистом издания Screen Rant и рассказал, готов ли он сыграть Кэла из Fallen Order в кино.

Звезда Jedi: Fallen Order хочет сыграть своего персонажа в кино
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Монахэн был немногословен. Он отметил, что в целом предложение звучит интересно, но раскрывать каких-то деталей не стал и просто рассмеялся.

"Ну конечно, у меня есть интерес. Это всё, что я могу сказать".

Ходили слухи, что Disney и Lucasfilm делают сериал, основанный на событиях Fallen Order, и что роль Кэла в нём должен был сыграть Камерон Монахэн. Официально об этом пока ничего не известно.

Star Wars Jedi: Survivor, сиквел Jedi: Fallen Order, выйдет в 2023 году для PS5, Xbox Series и ПК, минуя старые консоли.

Актеры,Готэм,Walt Disney,
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