Актрисы, которые сбрили волосы ради роли

Способны ли вы на смелые поступки? Эти голливудские актрисы — признанные красавицы — ради роли согласились расстаться с волосами. Многие женщины годами решаются на простое каре, да и некоторые мужчины делают все возможное, чтобы остановить выпадение волос. "Рамблер" рассказывает об актрисах, которые рискнули и выиграли.
Фильм "Безумный Макс: дорога ярости" не зря собрал столько наград. Каждый кадр прекрасен сам по себе, а на Шарлиз Терон в этой картине можно смотреть не моргая. Смелая, сильная, абсолютно органичная. Кстати, обратите внимание, насколько выразительными становятся глаза, когда не мешают волосы.
Эта роль считается одной из лучших в карьере Деми Мур. Дело не только в волосах, конечно же, но сцена, когда актриса сама себя стрижет с помощью машинки, производит сильное впечатление. "Солдат Джейн" можно пересмотреть только ради красотки Деми.
Блистательная Сигурни Уивер хороша в любом образе, даже бе волос, с которыми ей пришлось расстаться ради роли в фильме "Чужой-3".
Драма Тома Тыквера "Рай" для актрисы Кейт Бланшетт стала настоящим вызовом. Но актриса от этого только выиграла, ведь и поклонники, и режиссеры, и продюсеры смогли увидеть ее в необычном образе. Кстати, предложение сменить образ она восприняла с большим энтузиазмом.
Актрисе пришлось расстаться с роскошными волосами ради роли в фильме-мюзикле "Отверженные". Энн Хэтэуэй сыграла проститутку Фантину. Говорят, актриса даже плакала, но короткая стрижка ей невероятно идет.