Актрисы, которые сбрили волосы ради роли

Способны ли вы на смелые поступки? Эти голливудские актрисы — признанные красавицы — ради роли согласились расстаться с волосами. Многие женщины годами решаются на простое каре, да и некоторые мужчины делают все возможное, чтобы остановить выпадение волос. "Рамблер" рассказывает об актрисах, которые рискнули и выиграли.

Фото: Кадр из фильма "Рай" Кадр из фильма "Рай"

Шарлиз Терон

Кадр из фильма "Рай"

Фильм "Безумный Макс: дорога ярости" не зря собрал столько наград. Каждый кадр прекрасен сам по себе, а на Шарлиз Терон в этой картине можно смотреть не моргая. Смелая, сильная, абсолютно органичная. Кстати, обратите внимание, насколько выразительными становятся глаза, когда не мешают волосы.

Деми Мур

Кадр из фильма "Солдат Джейн"

Эта роль считается одной из лучших в карьере Деми Мур. Дело не только в волосах, конечно же, но сцена, когда актриса сама себя стрижет с помощью машинки, производит сильное впечатление. "Солдат Джейн" можно пересмотреть только ради красотки Деми.

Сигурни Уивер

Кадр из фильма "Чужой-3"

Блистательная Сигурни Уивер хороша в любом образе, даже бе волос, с которыми ей пришлось расстаться ради роли в фильме "Чужой-3".

Кейт Бланшетт

Кадр из фильма "Рай"

Драма Тома Тыквера "Рай" для актрисы Кейт Бланшетт стала настоящим вызовом. Но актриса от этого только выиграла, ведь и поклонники, и режиссеры, и продюсеры смогли увидеть ее в необычном образе. Кстати, предложение сменить образ она восприняла с большим энтузиазмом.

Энн Хэтэуэй

Кадр из фильма "Отверженные"