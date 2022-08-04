Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Айла Фишер становится классиком литературы

Экспресс газета

46-летняя актриса Айла Фишер («Шопоголик», «Иллюзия обмана») выпустила очередную детскую книгу.

Актриса Айла Фишер становится классиком литературы
Фото: Экспресс-газетаЭкспресс-газета

Айла замужем за кинозвездой Сашей Бароном Коэном («Борат»). У них две маленькие дочки и сынишка, так что интересы детей ей знакомы не понаслышке. В 2016 году Фишер выпустила свою первую книжку для малышей - «Мардж во главе». Озорная няня с радужными волосами понравилась юным читателям и их родителям, и Айла написала еще три книги о любимой героине. Все они имели успех. А на днях актриса-писательница выпустила очередную детскую книжку - Mazyin Moving Star.

Экспресс-газета

- Миссис Фишер мало-помалу становится классиком детской литературы, - отметил талант писательницы маститый критик Дэниел Моррис.

Актеры,Айла Фишер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители