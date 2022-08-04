Актриса Айла Фишер становится классиком литературы

Айла замужем за кинозвездой Сашей Бароном Коэном («Борат»). У них две маленькие дочки и сынишка, так что интересы детей ей знакомы не понаслышке. В 2016 году Фишер выпустила свою первую книжку для малышей - «Мардж во главе». Озорная няня с радужными волосами понравилась юным читателям и их родителям, и Айла написала еще три книги о любимой героине. Все они имели успех. А на днях актриса-писательница выпустила очередную детскую книжку - Mazyin Moving Star.