Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Брэд Питт заявил, что не собирается завершать актерскую карьеру

Мир24

Американский актер Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, сообщает издание Deadline.

Питт заявил, что не собирается завершать актерскую карьеру
Фото: Мир24Мир24

По словам артиста, в недавнем интервью он неверно сформулировал фразу, поэтому в Сети распространилась информация о том, что он закончит карьеру.

«Я сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были», – сказал Питт.

Артист отметил, что никогда не строил долгосрочных планов.

«Я просто делаю то, что в данный момент считаю нужным. Я так работаю всегда», – подчеркнул актер.

Ранее в интервью GQ Питт говорил, что находится в последнем триместре своей карьеры. По этой причине, как отметил артист, он старается уделять больше внимания продюсированию.

Актеры,Брэд Питт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители