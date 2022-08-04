Питт заявил, что не собирается завершать актерскую карьеру

Американский актер Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, сообщает издание Deadline.
По словам артиста, в недавнем интервью он неверно сформулировал фразу, поэтому в Сети распространилась информация о том, что он закончит карьеру.
«Я сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были», – сказал Питт.
Артист отметил, что никогда не строил долгосрочных планов.
«Я просто делаю то, что в данный момент считаю нужным. Я так работаю всегда», – подчеркнул актер.
Ранее в интервью GQ Питт говорил, что находится в последнем триместре своей карьеры. По этой причине, как отметил артист, он старается уделять больше внимания продюсированию.