«Я не предала свою любовь…»

В Алтайском крае в 46-й раз прошел фестиваль «Шукшинские дни». В этом году на смотр приехали известные актеры из Москвы Павел Деревянко и Олеся Судзиловская, но больше всего внимания местных жителей пришлось на 73-летнюю народную артистку России Ирину Муравьеву.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

В Алтайском крае в 46-й раз прошел фестиваль «Шукшинские дни». В этом году на смотр приехали известные актеры из Москвы Павел Деревянко и Олеся Судзиловская, но больше всего внимания местных жителей пришлось на 73-летнюю народную артистку России Ирину Муравьеву.

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- Мы там со сцены выступали, и ведущий бодро объявил: «Самая обаятельная и привлекательная Ирина Муравьева», а я подумал: «Как же достало это ее уже давно», - поделился актер Олег Алмазов.

В этот раз звезду фильмов «Москва слезам не верит» и «Карнавал» не встречали привычной в последние годы фразой:

- Вы же Ирина Муравьева? Как время летит, как вы постарели…

Алтайцы были готовы к приезду суперзвезды, поэтому Ирине Вадимовне не пришлось применять заготовленную на такой бестактный случай фразу:

- Вы у нас молодеете, а я одна старею.

Ненавидящая давать интервью актриса неожиданно отважилась на творческий вечер в Бийске, где рассказала о себе. Хотя не сразу раскрепостилась.

- Я начала свое выступление с песни «Позвони мне, позвони» - вдруг меня не узнают? - смущенно пожала она плечами. - В детстве хотела стать учительницей, ставить отметки. Играла в школу, рассаживала кукол и всем с большим удовольствием ставила двойки. Это говорит о моем непростом характере. Но потом, в переломном возрасте, в какой-то неведомый момент, ко мне пришло чувство, что я должна стоять на сцене. Это были 60-е годы, и в Москве был театральный бум.

Муравьева поделилась, что ни в первый, ни во второй год ее не приняли ни в один театральный институт.

- И тогда я устроилась временно на работу в библиотеку Строительного института, перепечатывала там каталог учебников. А на третий год меня взяли только в драматическую студию при Центральном детском театре, который сейчас называют Молодежным. Туда набирали раз в три года. Общежития не предоставляли, поэтому принимали только тех, кто имел жилье. Я окончила студию, и мне дали даже не диплом, а бумажку-удостоверение, что я - артистка театра. И уже потом, через несколько лет, я решила, что у меня должно быть высшее образование.

Актриса призналась, что не любила Центральный детский театр, где ей приходилось играть Козу:

- Мечтала об Островском, а в детском театре век артиста короток. Сначала играешь девочек и мальчиков, потом старшую сестру, маму, бабушку и так до конца и остаешься бабушкой. Я задумала побег. 17 лет проработала в Театре имени Моссовета... Потом вдруг наступила пауза. Я знаю, что такое должно быть, от этого только польза. Но у меня случилась творческая паника. Я даже решила покончить с театром. Но впереди было еще несколько ролей, среди них предложение сыграть молодую девушку в фильме «Карнавал». Это музыкальная история, и, чтобы поучаствовать в ней, пришлось преодолеть большие трудности, выбирать - театр или кино, потому что на съемки и репетиции требовалось много времени. Но я смогла все совместить, не предала свою любовь к сцене.

В этом фильме за Муравьеву, как известно, пела Жанна Рождественская.

- И на роликах я не умела кататься, и меня обучала девушка из цирка, чтобы я хотя бы держала баланс, - припомнила Ирина Вадимовна. - Но вообще было несложно, потому что и в фильме надо было кататься неумеючи.

Между тем сценическая карьера актрисы развивалась. Ее позвали в Малый театр, где она служит уже 27 лет.