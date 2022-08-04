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1 час назад

Звезда фильма “Бар “Гадкий койот” рассказала о травле на съемках

Мира Маркина

Американская актриса Мелани Лински, исполнившая роль Глории в картине “Бар “Гадкий койот”, рассказала, через что ей пришлось пройти ради съемок. Ее историю опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Звезда фильма “Бар “Гадкий койот” рассказала о травле на съемках
Фото: Кадр из фильма “Бар “Гадкий койот”Кадр из фильма “Бар “Гадкий койот”

Ради безупречного внешнего вида девушка морила себя голодом. Но даже при этом Мелани часто ловила на себе недовольные взгляды членов съемочной группы.

“Я была настолько худой, насколько это возможно для моего тела, и у меня все еще был четвертый размер груди. Художники по костюмам были очень разочарованы, когда увидели меня”, — рассказала звезда.

Телосложение обычной женщины, по мнению актрисы, повлияло на развитие ее карьеры. Режиссеры не звали Мелани на крупные роли в кино из-за внешних данных, отличающихся от голливудских стандартов красоты.

Ранее мы писали о травле дочери Трофима на "Голосе".

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