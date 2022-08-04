Звезда «Триггера» о карьере, трагедиях и неожиданном отцовстве

Этот актер хорошо известен зрителям по таким проектам, как «Духless», «Мажор», «Триггер» и многим другим, включая заграничные. Карьере звезды действительно можно позавидовать. А вот личная жизнь артиста была полна переживаний.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

В конце августа Даниилу Воробьеву исполнится 41 год, и вряд ли в этот день он сможет назвать себя несчастливым человеком. Хотя в прошлом, безусловно, актеру приходилось нелегко. Еще в детстве будущая звезда пережила развод родителей.

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При этом сам Даниил не слишком жалуется на свою юность. Напротив, у него было немало увлечений. Так, он занимался рисованием, играл на скрипке — это было влияние мамы, педагога музыки. Тогда же Воробьев увлекся театром. В Костроме, где родился артист, было снято немало культовых лент: «Жестокий романс», «Очи черные», «Бесы», «Два капитана» и «Снегурочка». Так что не удивительно, что в молодом тогда Данииле проснулась эта тяга к кинематографу.

На сегодняшний день в фильмографии Воробьева значится 70 проектов. Причем это заслуга не только самого актера. Даниил никогда не гнушался помощью со стороны.

«Со мной сотрудничают прекрасные специалисты, есть агенты и в Англии, и во Франции, и в России. Единственное, что я делаю, — это стараюсь сохранять внутреннее спокойствие и работать. Кстати, я не мечтал о Голливуде, почему-то меня всегда тянуло в сторону европейского кино. Оно мне всегда казалось тоньше и сложнее. Никогда не умел продавать себя, но всегда опирался на внутреннюю правду и интуицию, которая совершенно не дружит с головой. И в моей жизни все как-то само случается, особенно если этому не мешать», — заметил актер.

Возвращаясь к личной жизни Даниила, невозможно не вспомнить об одном эпизоде его биографии, который артисту до сих пор сложно вспоминать. Речь идет о трагической смерти младшей сестры Воробьева. Она была оператором и погибла в Ташкенте, на съемках сериала «След саламандры», сорвавшись со скалы. Для актера новость стала самым настоящим ударом.

«Ох… У нас с мамой мир перевернулся после этого известия. Я замолчал на четыре месяца — в смысле я психофизически не мог говорить и восстанавливался через вокал, пение. Боль — не всегда глубина, но в этом случае она пробила дно, это точно. Яна всегда со мной — вот здесь, на запястье. Эта татуировка в виде ожерелья с бубенцами, крестиком и сердцем напоминает о ней. На этой руке я сплю», — признался Даниил.

Что касается любовных похождений Воробьева, то о них известно не так уж много. Примечательно, что, несмотря на вполне европейскую внешность артиста, он долгое время не осознавал свою привлекательность.

«Я человек позднего созревания. До этого по-другому ощущал себя. Я полагал, что недостоин любви и красоты. Что это уготовано другим, особенным людям», — поделился актер.

Не сразу, но Даниил все же наладил личную жизнь. Сейчас он состоит в фактическом браке с избранницей Мариной. Два года назад у пары родилась дочка. Счастливые влюбленные дали малышке необычное имя — Эльза Лила. Для Воробьева появления на свет ребенка стало самым настоящим чудом. Ведь он свято верил, что не может иметь детей.