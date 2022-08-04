Леди Гага появится в продолжении «Джокера»Актерский состав второго сезона популярного триллера пополнился еще одной звездой. Накануне Warner Bros а нонсировала выход следующей части триллера «Джокер» с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли на октябрь 2024 года.

Также стало известно, что одна из ролей досталась певице и актрисе Леди Гаге, что не все поклонники этого проекта приняли с воодушевлением. Фанаты в социальных сетях наперебой обсуждают участие певицы в этом фильме, и многие опасаются, что Леди Гага своей экстравагантностью затмит главного героя.