Леди Гага появится в продолжении «Джокера»Актерский состав второго сезона популярного триллера пополнился еще одной звездой. Накануне Warner Bros анонсировала выход следующей части триллера «Джокер» с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли на октябрь 2024 года.
Также стало известно, что одна из ролей досталась певице и актрисе Леди Гаге, что не все поклонники этого проекта приняли с воодушевлением. Фанаты в социальных сетях наперебой обсуждают участие певицы в этом фильме, и многие опасаются, что Леди Гага своей экстравагантностью затмит главного героя.
Другие комментаторы наоборот приветствуют это решение продюсеров, считая, что исполнительница лишь добавит ярких красок этому проекту.