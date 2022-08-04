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1 час назад

Леди Гага появится в продолжении «Джокера»

Inc-News

Леди Гага появится в продолжении «Джокера»Актерский состав второго сезона популярного триллера пополнился еще одной звездой. Накануне Warner Bros анонсировала выход следующей части триллера «Джокер» с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли на октябрь 2024 года.

Леди Гага появится в продолжении «Джокера»
Фото: Inc-NewsInc-News

Также стало известно, что одна из ролей досталась певице и актрисе Леди Гаге, что не все поклонники этого проекта приняли с воодушевлением. Фанаты в социальных сетях наперебой обсуждают участие певицы в этом фильме, и многие опасаются, что Леди Гага своей экстравагантностью затмит главного героя.

Другие комментаторы наоборот приветствуют это решение продюсеров, считая, что исполнительница лишь добавит ярких красок этому проекту.

Актеры,Хоакин Феникс,Стефани Джерманотта,
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