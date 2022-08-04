Актриса "Американского пирога" рассказала о сексе с 200 людьми

Актриса Дженнифер Кулидж призналась, что переспала с 200 людьми благодаря своей известной роли мамы Стифлера в "Американском пироге". Ее слова цитирует Variety. По словам артистки, после выхода проекта она стремительно начала набирать популярность.
"В фильме было реально много преимуществ. Я имею в виду, что у меня было около 200 человек, с которыми я бы никогда не переспала ранее",
- рассказала Кулидж.
Героиня актрисы в "Американском пироге" всячески пыталась соблазнить одноклассника своего сына-подростка Пола Финча. Во время одной из сцен фильма она занимается сексом с Финчем.
На большом экране Дженнифер Кулидж впервые появилась в проектах "Ведро крови" и "Пришелец с другой планеты". Помимо роли мамы Стифлера во франшизе "Американский пирог", актриса снималась в "Блондинке в законе" и "Две девицы на мели".