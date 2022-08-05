Непростая история Мэрилин Монро

Икона Голливуда, платиновая блондинка с красной помадой и стрелками, чей образ вошёл в историю кинематографа, и бесконечно неуверенная в себе девушка — это всё про актрису Мэрилин Монро.

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Она крутила романы с богатыми и знаменитыми мужчинами, купалась в лучах славы, а за закрытыми дверями своего особняка приглушала внутренние проблемы алкоголем и наркотиками. Рассказываем запутанную историю жизни и смерти знаменитой актрисы, оставившей после себя художественное наследие и миллионы долларов.

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Неприкаянное детство

Норма Джин Мортенсон, которая впоследствии станет известна как актриса и секс-символ Мэрилин Монро, родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Отец девочки не принимал участия в её воспитании, а мать часто находилась на лечении в психиатрической клинике.

Всё детство будущая актриса то жила в приюте, то скиталась по приёмным семьям. В одной из таких семей девочка, по некоторым данным, могла подвергнуться сексуальному насилию. Несколько раз Норму брала под свою опеку подруга её матери Грейс Годдард. Но удочерить девочку она не могла. Во-первых, содержать ребёнка ей не позволяли финансы. А во-вторых, муж Грейс в состоянии алкогольного опьянения приставал к несовершеннолетней девочке.

Тем не менее Норма периодически оставалась у Годдардов. В возрасте 15 лет она познакомилась с 20-летним Джимом Догерти, который жил по соседству. Грейс убедила Норму поскорее выйти замуж, дабы навсегда покинуть приют.

«Годдарды хотели вернуться в Западную Вирджинию и не могли взять с собой Норму Джин. Она бы вернулась в приют или в другую приёмную семью, поэтому Грейс предложила мне жениться на девушке. Я думал, что она слишком молода, но решил пригласить на танцы. Оказалось, что она довольно зрелая, и в физическом плане. Мы поговорили и, кажется, отлично поладили»,

— поделился Догерти в интервью 1990 года.

19 июня 1942 года, когда Норме Джин уже исполнилось 16 лет, она вышла замуж за соседского паренька. В 1944 году Джим присоединился к торговому флоту, и пара перебралась на остров Санта-Каталина, недалеко от побережья Калифорнии.

«Норма была просто домохозяйкой, — делился Догерти. — По выходным мы ходили на пляж, а в субботу вечером ели гавайское блюдо лаулау. Ей там понравилось. Казалось, что наш медовый месяц длился целый год».

Когда Догерти отправили на задание за границу, его жена вернулась в Лос-Анджелес и устроилась на авиационный завод. В 1945 году на предприятие пришёл армейский фотограф. Он разглядел фотогеничность и красоту в молодой девушке и предложил ей поработать моделью. В том же году Норма заключила контракт с агентством Blue Book.

«Норма Джин выглядела как соседская девушка, и я подумала, что смогу превратить ее во что-то весьма востребованное за короткий промежуток времени»,

— делилась Эммелин Снайвли, владелица модельного агентства Blue Book.

Так и произошло. Норму поманил Голливуд, и в сентябре 1946 года она оформила развод с мужем. Джим в то время находился в Китае и получил документы по почте. Вернувшись домой, он пытался вразумить жену, но та была непреклонна.

«Норма хотела подписать контракт с 20th Century Fox, и в нём говорилось, что она не может быть замужем — им не нужна беременная старлетка»,

— делился Догерти.

24 августа 1946 года будущая звезда подписала контракт с кинокомпанией. Началось преображение Нормы. Она перекрасила волосы в платиновый блонд, а руководитель студии Бен Лайон предложил ей также сменить имя на более благозвучное — Мэрилин Монро.

Молодая актриса снималась в эпизодических ролях, а 1947 году получила роль танцовщицы бурлеска в малобюджетном мюзикле «Хористки». Тогда ни о какой славе и популярности речь не шла. Следом, после нескольких небольших сцен в картинах, снятых студиями Fox и Columbia, Мэрилин вновь осталась без работы и вернулась к модельной карьере.

Лишившись дохода, молодая актриса согласилась на фотосессию в стиле ню. Впоследствии снимок украсил календарь, и на Мэрилин обратили внимание. Девушку пригласили сняться в фильме «Скудда-у! Скудда-эй!», который вышел на экраны в 1948 году.

В 1950 году Монро сыграла небольшую роль в «Асфальтовых джунглях». И хотя имя актрисы даже не указали в титрах, фанаты засыпали эффектную блондинку письмами.

Далее молодая звезда снялась ещё в нескольких картинах, включая «Всё о Еве», «Любовное гнездышко», «Столкновение в ночи». Но настоящий успех к Мэрилин пришёл с выходом картины «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), где она сыграла недалёкую танцовщицу по имени Лорелей, мечтающую выйти замуж за богача.

Мэрилин трижды выходила замуж, крутила романы с самыми богатыми и известными мужчинами, купалась в лучах славы и блистала на ковровых дорожках в мехах и драгоценностях. Но ни деньги, ни любовь, ни слава не принесли Мэрилин Монро настоящего счастья (почему — рассказываем ниже).

В ночь с 4 на 5 августа 1962 года знаменитость обнаружили мёртвой в её постели. Актриса крепко сжимала трубку телефона. Рядом с её кроватью полицейские обнаружили пустые флаконы с лекарствами. И хотя по официальной причине Мэрилин скончалась от передозировки барбитуратами, поклонники актрисы по сей день верят в теории заговора.

По одной из них, за смертью Мэрилин могли стоять Джон или Роберт Кеннеди (американские политические деятели: Джон Кеннеди — 35-й президент США, а его брат Роберт был генеральным прокурором США), с которыми она якобы состояла в любовных связях. Они опасались, что актриса не только обнародует их отношения, но и выдаст другие правительственные секреты. Роберт Кеннеди даже якобы приходил в дом актрисы накануне её смерти. Об этом заявила экономка актрисы. Впрочем, подтверждений у этой версии нет.

Проблемы со здоровьем

Мэрилин Монро по сей день считают одной из самых сексуальных и красивых женщин в истории кинематографа. Но за идеальной фигурой и миловидным личиком скрывалась сложная и беспокойная личность. Пережив тяжелую психологическую травму в детстве, когда от неё буквально отказались собственные родители, и насилие в приёмных семьях, актриса перенесла проблемы с самооценкой и неуверенность в себе во взрослую жизнь.

Научный журналист Клаудия Калб, проанализировав поведение актрисы, пришла к выводу, что та страдала пограничным расстройством личности. Несмотря на то что Монро «стремилась к любви и стабильности», она «часто набрасывалась на тех, кто ей небезразличен».

«Чувство пустоты, расщеплённая или запутанная личность, крайняя эмоциональная изменчивость, нестабильные отношения и импульсивность, которые довели Мэрилин до наркомании и самоубийства, — всё это характерные черты состояния, называемого пограничным расстройством личности»,

— комментировала Калб.

О том, что Мэрилин испытывала проблемы, рассказывал и актёр Дон Мюррей, сыгравший вместе с ней в фильме «Автобусная остановка».

«Она очень нервничала. У неё появлялась сыпь каждый раз, когда мы снимали сцену»,

— поделился актёр, добавив, что для Мэрилин не раз приходилось приглашать визажистов.

Психологические проблемы и боязнь сцены стояли настолько остро, что Мэрилин заставляла актёров и съёмочную группу ждать часами её прибытия на площадку, а порой и вовсе пропускала съёмочные дни, из-за чего постановка выходила за рамки графика. Когда Мэрилин всё-таки приезжала на съёмки, она оживлённо спорила с режиссёром и оператором и путала слова. За год до своей смерти, в 1961 году, актриса даже наблюдалась в психиатрической клинике Пейна Уитни.

«Меня поместили в камеру (я имею в виду цементные блоки и всё такое) для очень встревоженных и депрессивных пациентов, — писала Монро своему психиатру, — Я чувствовала, что попала в тюрьму за преступление, которого не совершала».

По некоторым данным, Мэрилин, на фоне своих проблем, принимала и наркотические и тяжёлые лекарственные препараты.

«Она употребляла амфетамины, в течение дня, а потом принимала барбитураты, чтобы спать по ночам. Это было широко распространено в те годы. Люди постоянно так делали и не понимали, насколько это опасно»,

— говорит биограф Сара Черчуэлл в книге Marilyn Monroe for Sale.

У Мэрилин помимо проблем с зависимостью были и гинекологические заболевания. Звезда страдала от эндометриоза, который вызывал сильную менструальную боль и мешал ей забеременеть. Каждая беременность актрисы заканчивалась выкидышем. Впрочем, есть версия, что последнюю беременность Мэрилин прервала , хотя аборты в то время считались незаконными.

Доходы

В 2020 году Мэрилин Монро вошла в список умерших знаменитостей с самыми высокими доходами. Её образ и имя использовали почти 100 брендов по всему миру, включая Dolce & Gabbana, Zales и даже Lego Group. По подсчётам Forbes, кинодиве после смерти удалось заработать $8 млн.

А вот в начале карьерного пути гонорары Монро были весьма скромными. В 1949 году за обнажённую фотосессию актриса получила жалкие $50. Позже Монро говорила , что согласилась сделать откровенные снимки только из-за нужды. Актриса якобы попросила фотографа Тома Келли снять её так, чтобы никто не узнал Мэрилин на этих кадрах.

Мистер Келли продал снимки компании Western Lithograph Company за $900, а та в 1951 году напечатала их в календаре Golden Dreams.

За съёмки в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин платили $1500 в неделю. В совокупности картина принесла ей $18 000. Её партнёрша Джейн Рассел заработала на фильме в разы больше — $100 000.

В 1954 году на экраны вышел вестерн-фильм «Река, не текущая вспять», где Мэрилин Монро вновь исполнила главную роль. За съёмки она получила $100 000.

Кинокомпания 20th Century Fox стремилась задействовать молодую актрису во всевозможных проектах. Получив роль в картине «Девушка в розовом трико», Монро устроила забастовку. Актриса узнала, что её партнёр по фильму Фрэнк Синатра получает за работу больше — по $5000 в неделю, и отказалась приходить на съёмки. Актриса проигнорировала угрозы студии и официальное отстранение и улетела в Сан-Франциско вместе со своим возлюбленным Джо Ди Маджио.

В 1954 году произошёл поворотный момент в карьере Мэрилин. Она отсняла легендарную сцену для фильма «Зуд седьмого года» — где она встает на решетку вентиляционной системы нью-йоркского метро, а поток воздуха поднимает юбку, оголяя ноги актрисы. Фильм вышел в 1955 году и имел огромный успех в прокате. И хотя картина принесла Монро всё те же $100 000, впоследствии её гонорары выросли.

Разорвав контракт с Fox, она уехала в Нью-Йорк, основала собственную кинокомпанию Marilyn Monroe Productions и начала посещать курсы актёрского мастерства.

В 1955 году кинокомпания Fox предложила Мэрилин новый контракт с более высокой зарплатой, а также возможность свободно снимать фильмы через собственную продюсерскую компанию. Дальше стоимость гонораров только росла.

Недвижимость

Мэрилин Монро не успела обзавестись коллекцией особняков. В собственности актрисы находился лишь один дом в Лос-Анджелесе, который она приобрела в 1962 году после развода с третьим мужем, драматургом Артуром Миллером. Точная стоимость недвижимости неизвестна. Согласно одним источникам , актриса заплатила за особняк около $650 000. Другие СМИ называют ещё меньшую сумму: от $60 000 до $90 000.

В доме площадью около 240 кв. м располагались четыре спальни и три ванных комнаты. Спустя полгода после переезда Мэрилин умерла.

В 2017 году дом, в котором актриса провела последние месяцы жизни, выставили на продажу за $6,9 млн. Особняк приобрели дороже стартовой стоимости — за $7,25 млн. К слову, дом в средиземноморском стиле, где актриса проживала со вторым супругом Джо Ди Маджио, сейчас принадлежит её двойнику Жасмин Чизвелл. Девушка приобрела недвижимость в 2019 году за $2,73 млн.

Наследство

Мэрилин Монро трижды была замужем, но детьми не обзавелась. На момент смерти её собственный капитал составлял $800 000, что сегодня можно приравнять более чем к $7 млн. Актриса заблаговременно позаботилась о своём имуществе и ещё при жизни составила завещание, согласно которому $10 000 получила помощница и сводная сестра знаменитости Бернис Миракл.

Своей матери Мэрилин оставила $100 000, а большую часть наследства и 75% интеллектуальной собственности передала своему тренеру по актерскому мастерству Ли Страсбергу и его жене Поле Страсберг, которые отчасти заменили её родителей.

«Они взяли Мэрилин под свое крыло и дали ей дружеское общение»,

— писал публицист Энтони Саммерс в своей книге «Богиня: Тайная жизнь Мэрилин Монро».