Михаил Цивин намекнул на онкологию у Дрожжиной

Актриса Наталья Дрожжина не может самостоятельно явиться в суд по делу о махинациях с имуществом актера Алексея Баталова. Поэтому обвиняемая будет доставлена на заседание в принудительном порядке, передает издание «МК».
Как оказалось, артистка испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ее супруг Михаил Цивин подчеркнул, что она постоянно теряет сознание, поэтому большую часть времени Дрожжина вынуждена соблюдать постельный режим, который ей прописал лечащий врач.
Конкретный диагноз супруги Цивин не назвал, но намекнул на онкологическое заболевание. По его словам, актриса лежала под капельницами в отделении гинекологии Боткинской больницы.