Шарлиз Терон – 47: её лучшие работы в кино

Номинант «Оскара» и лауреат «Золотого глобуса», режиссёр Джейсон Райтман работал с Шарлиз Терон дважды и хотел бы продолжить плодотворное сотрудничество. Автор «Бедной богатой девочки» (2011) и «Талли» (2018) хвалит Терон не только за «уникальный дар контактировать с аудиторией», но и оказанную ему помощь как режиссёру. «Шарлиз даёт мне ощущение бесстрашия», - рассказал Райтман. «Как режиссёр вы всегда ответственны за защиту людей, поэтому, когда ведущая актриса старается защитить вас, думаю, это очень редкое явление». В этом обзоре расскажем о пяти лучших ролях, в которых Шарлиз Терон проявила профессиональное бесстрашие.

Фото: Inc-News Inc-News

«Монстр» (2003), Эйлин Уорнос.

Видео дня

Терон получила первый и пока единственный «Оскар» за невероятное по глубине погружение в жизнь серийной убийцы, проститутки Эйлин Уорнос. Она убивала дальнобойщиков на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Внешняя и внутренняя трансформация актрисы в этой криминальной драме поразила как зрителей, так и критиков. Наблюдая за ней на экране, легко забыть, что она играет. «Монстр» - напряжённая и захватывающая драма, в которой также проявился талант сценаристки и режиссёра Пэтти Дженкинс.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), Фуриоса.

Персонаж Тома Харди, возможно, и получил чемпионской титул в этом кинокомиксе, но мы-то знаем, кто, на самом деле, управлял этим чёртовски вычурным постапокалиптическим транспортным средством. Адски безумная, но находчивая воительница, справляющаяся с болью, Терон была силой, с которой приходилось считаться. Она по-настоящему оживила сумасшедшую погоню в интерпретации Джорджа Миллера и сделала её одним из лучших боевиков 2015-го.

«Талли» (2018), Марло.

Измученная многодетная мать из пригорода на Восточном побережье США пытается собрать себя по кусочкам с помощью ночной няни. Фильм Райтмана – поразительное исследование женских характеров, которое не только забавно, но и навязчиво реально. Терон потрясающе отрабатывает каждую комическую реплику, но и заставляет зрителей чувствовать по-настоящему бедственное положение героини. За роль Марло актриса достойна была получить ещё одну номинацию на «Оскар», но Американская киноакадемия, к сожалению, обошла её стороной.

«Бедная богатая девочка» (2011), Мэвис.

Ещё одна депрессивная героиня от Шарлиз Терон. Но в этот раз без любви и детей, с профессиональным успехом в виде написания романов из серии «Young Adult». Не каждая бы актриса взялась за изображение такой манипулятивной и несимпатичной Мэвис с «ядовитым» взглядом на жизнь и отношения. А Шарлиз без оглядки окунается в «вязкое болотце» из подростковых комплексов, эгоизма и завышенных ожиданий своего персонажа. Терон не приукрашивает, и именно это делает её перформанс таким уникальным и по-настоящему драматичным.

«Взрывная блондинка» (2017), Лоррейн.