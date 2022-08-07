Умер актер из "Кошмара на улице Вязов"

«Мне выпала честь работать с легендой в «Мандарине» и фотосессии для журнала «V» в 2016 году, — поделился Бейкер. — Он был невероятно талантливым, веселым, нежным и добрым. И обожал кино. Мы будем скучать по тебе, Клу».