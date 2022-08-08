Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
15 минут назад

Леонадро Ди Каприо уговорил Киану Ривза сняться в новом сериале

Inc-News

Киану Ривз крайне неохотно соглашается сниматься в сериалах, отнимающих слишком много времени. Но просьбе Леонардо Ди Каприо актер отказать не смог.

Ди Каприо уговорил Киану Ривза сняться в новом сериале
Фото: Inc-NewsInc-News

Речь идет о проекте под названием «Дьявол в белом городе», рассказывающий о странной дружбе успешного архитектора и кровожадного маньяка по книге Эрика Ларсона.

Ди Каприо выступает одним из продюсером и именно его заслуга в том, что в проект официально утвержден Киану Ривз, обычно избегающий «сериальных» предложений.

Кстати, еще одним продюсером фильма выступит знаменитый Мартин Скорсезе, а премьера картины намечена еще на далекий 2024 год.

Актеры,Эрик Ларсон,Мартин Скорсезе,Киану Ривз,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители