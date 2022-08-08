Ди Каприо уговорил Киану Ривза сняться в новом сериале

Киану Ривз крайне неохотно соглашается сниматься в сериалах, отнимающих слишком много времени. Но просьбе Леонардо Ди Каприо актер отказать не смог.

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Речь идет о проекте под названием «Дьявол в белом городе», рассказывающий о странной дружбе успешного архитектора и кровожадного маньяка по книге Эрика Ларсона.

Ди Каприо выступает одним из продюсером и именно его заслуга в том, что в проект официально утвержден Киану Ривз, обычно избегающий «сериальных» предложений.