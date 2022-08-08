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3 часа назад

Актер Владимир Торсуев заявил о ненависти к главному герою фильма «Брат»

FBM.ru

Звезда детской музыкальной киноленты 1979 года «Приключения Электроника» Владимир Торсуев в ходе беседы с «Комсомольской Правдой» сделал заявление о том, что имеет очень негативное отношение к главному персонажу фильма «Брат», которого исполнил актер Сергей Бодров.

Торсуев заявил о ненависти к главному герою фильма «Брат»
Фото: FBM.ruFBM.ru

“Потому что он сволочь, падла, мокрушник и тупица. А еще — расист, националист. И к моему огромному сожалению на тот период времени, когда вышла эта картина, 1997 год, он стал национальным героем”, — высказался Торсуев.

Актер обозначил свое сожалению по поводу того, что главный персонаж киноленты Данила Багров после выхода фильма оказался народным героем, подчеркнув, что по ходу фильма он спит с чужими женами и убивает за деньги любого.

Наряду с этим Торсуев признался, что впечатлён этой работой режиссера Алексея Балабанова, однако считать главного героя положительным не может.

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