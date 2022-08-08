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2 часа назад

Эксперимента ради: актриса Светлана Устинова покрасилась в розовый для съемки

Super.ru

У актрисы Светланы Устиновой жизнь бьет ключом. На стриминговых платформах идет сериал «Домашнее поле» с ее участием, а в прокате вот-вот появится ее дебютная режиссерская работа «Время года зима» . Актерский состав в фильме, который стал участником закрытия фестиваля «Окно в Европу» в Выборге, сплошь звездный: Юлия Снегирь, Евгения Добровольская, Екатерина Варнава и другие. Да и список продюсеров не без дебютантов в киноиндустрии с известными именами: например, в нем мы обнаружили блогера и основателя самого популярного travel-проекта #FollowMeToo Мурада Османа. Ну и вполне ожидаемо, что продюсирует картину в том числе и супруг Устиновой Илья Стюарт, для которого это и есть основной род деятельности.

Актриса Светлана Устинова покрасилась в розовый для съемки
Фото: Super.ruSuper.ru

Сразу скажем: фильм напряженный, так что фанаты психологических драм, где все плохо и неизвестно, будет ли лучше, готовьтесь. По случаю предстоящей премьеры актриса появилась на страницах российского U Magazine (бывший InStyle): рассказала о работе над фильмом и приняла участие в съемке. Благодаря этому мы узрели Светлану в образе русалки и с окрашенными в розовый цвет волосами. В личной жизни у новоиспеченного режиссера и сценариста все стабильно хорошо: месяц назад Светлана и Илья Стюарт отметили пятилетие брака. Как-то так, в общем.

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Super.ru
Актеры,Илья Стюарт,Евгения Добровольская,Светлана Устинова,Екатерина Варнава,
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