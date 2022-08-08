Актриса Светлана Устинова покрасилась в розовый для съемки

У актрисы Светланы Устиновой жизнь бьет ключом. На стриминговых платформах идет сериал «Домашнее поле» с ее участием, а в прокате вот-вот появится ее дебютная режиссерская работа «Время года зима» . Актерский состав в фильме, который стал участником закрытия фестиваля «Окно в Европу» в Выборге, сплошь звездный: Юлия Снегирь, Евгения Добровольская, Екатерина Варнава и другие. Да и список продюсеров не без дебютантов в киноиндустрии с известными именами: например, в нем мы обнаружили блогера и основателя самого популярного travel-проекта #FollowMeToo Мурада Османа. Ну и вполне ожидаемо, что продюсирует картину в том числе и супруг Устиновой Илья Стюарт, для которого это и есть основной род деятельности.