Модель Кара Делевинь запустит телешоу о сексе

Стриминговый сервис Hulu в 2023 году запустит программу модели Кары Делевинь о сексе, которая будет называться «Планета секса с Карой Делевинь» (Planet Sex with Cara Delevingne). Об этом сообщает издание Hypebae.

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«Как человек, который годами старался понять свою сексуальную идентичность, я в восторге от того, что буду снимать программу, которая изменить взгляды многих людей при помощи честного и личного разговора», — говорится в заявлении Кары Делевинь.

Она добавила, что ей остается только представлять, как такого рода разговор повлиял бы на нее в 14 лет, когда она пыталась разобраться со своей сексуальностью, казавшейся «неконвенциональной и иной».