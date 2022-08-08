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2 минуты назад

Модель Кара Делевинь запустит телешоу о сексе

Газета.Ru

Стриминговый сервис Hulu в 2023 году запустит программу модели Кары Делевинь о сексе, которая будет называться «Планета секса с Карой Делевинь» (Planet Sex with Cara Delevingne). Об этом сообщает издание Hypebae.

Модель Кара Делевинь запустит телешоу о сексе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Как человек, который годами старался понять свою сексуальную идентичность, я в восторге от того, что буду снимать программу, которая изменить взгляды многих людей при помощи честного и личного разговора», — говорится в заявлении Кары Делевинь.

Она добавила, что ей остается только представлять, как такого рода разговор повлиял бы на нее в 14 лет, когда она пыталась разобраться со своей сексуальностью, казавшейся «неконвенциональной и иной».

Первые сообщения о планах запустить шоу модели о сексе появились еще в 2020 году. Тогда сообщалось, что в нем будут рассматривать вопросы гендера, сексуально ориентации, отношений, популярности порнографии и так далее.

Актеры,Кара Делевинь,
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