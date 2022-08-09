Том Круз снова сыграет Леса Гроссмана в продолжении «Солдат неудачи»

Вышедшую еще в 2008 комедию решено реанимировать.

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В 2008 году комедия «Солдаты неудачи» с Томом Крузом в роли продюсера Леса Гроссмана вызвала большой зрительский интерес.

Спустя два года режиссер картины Кристофер МакКуорри, а также студия Paramount и MTV Films анонсировали спин-офф «Солдат неудачи», однако дальше слов дело не пошло.

Так и забыли все об этом проекте до тех пор, пока грандиозный успех «Топ Ган: Мэверик» не показал, что новые сезоны старых фильмов с Томом Крузом все еще пользуются интересом зрителей.