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1 час назад

Звезда «Дивергента» купила дом из модных журналов

Lenta.ruиещё 1

Американская актриса Шейлин Вудли купила дом в Лос-Анджелесе. Звезда «Девергента» заплатила за особняк 4,4 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Звезда «Дивергента» купила дом из модных журналов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Новый дом Вудли был построен в 1950-х годах известным архитектором Казуми Адачи. В 1990-х он прошел через реновацию, после чего неоднократно появлялся на фото в модных журналах Vogue, GQ и Marie Claire. Особняк отличается окнами во всю стену и полами из бетона.

Дом располагается в районе Каньон Бичвуд, его площадь составляет около 325 квадратных метров, а площадь участка — 0,1 гектара. Территория ограждена забором и деревьями, помимо основного здания на ней имеются бассейн, гараж и арт-студия. Внутри главного дома четыре спальни, три ванные и отдельная уборная. Их дополняют кухня, офис, а также открытое пространство с оснащенной камином гостиной и столовой.

В феврале недвижимость в Лос-Анджелесе приобрела британская певица Адель. Она купила поместье актера Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов. В августе стало известно, что ради покупки дома артистка оформила ипотеку на 30 лет с ежемесячным платежом в 226 тысяч долларов.

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