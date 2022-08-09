Будущее Тома Круза: фильм в космосе и мюзикл

По данным Deadline, Том Круз и постановщик последних частей «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри начали строить совместные планы по будущим картинам. Судя по всему, 60-летний актёр пока не планирует покидать киноиндустрию. Источники Deadline отмечают, что фильмы пока полноценно не утвердили студии, однако после успеха «Топ Гана: Мэверик» это лишь вопрос времени.