Будущее Тома Круза: фильм в космосе и мюзикл

По данным Deadline, Том Круз и постановщик последних частей «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри начали строить совместные планы по будущим картинам. Судя по всему, 60-летний актёр пока не планирует покидать киноиндустрию. Источники Deadline отмечают, что фильмы пока полноценно не утвердили студии, однако после успеха «Топ Гана: Мэверик» это лишь вопрос времени.
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https://www.championat.com/cybersport/news-4781031-buduschee-toma-kruza-film-v-kosmose-novaya-ekshen-franshiza-myuzikl-i-gran-buduschego-2.html?utm_source=copypaste
Вероятно, и этот список далеко не полный — после невероятного успеха «Топ Гана 2» продюсеры из многих киностудий будут согласны на любую идею именитого актёра.