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2 часа назад

Будущее Тома Круза: фильм в космосе, новая экшен-франшиза, мюзикл и «Грань будущего 2»

Чемпионат.com

По данным Deadline, Том Круз и постановщик последних частей «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри начали строить совместные планы по будущим картинам. Судя по всему, 60-летний актёр пока не планирует покидать киноиндустрию. Источники Deadline отмечают, что фильмы пока полноценно не утвердили студии, однако после успеха «Топ Гана: Мэверик» это лишь вопрос времени.

Будущее Тома Круза: фильм в космосе и мюзикл
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Будущее Тома Круза
  • Новая экшен-франшиза в духе «Миссия невыполнима».
  • Фильм, некоторые эпизоды которого снимут прямо в космосе.
  • Мюзикл с оригинальными песнями и танцами с актёром.
  • Возвращение Леса Гроссмана — продюсера, которого Круз сыграл в «Солдатах неудачи». Пока неясно, будет ли это отдельный фильм или камео в какой-нибудь ленте.
  • «Грань будущего 2» — сиквел высоко оценённого боевика про вторжение инопланетян и временную петлю.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/cybersport/news-4781031-buduschee-toma-kruza-film-v-kosmose-novaya-ekshen-franshiza-myuzikl-i-gran-buduschego-2.html?utm_source=copypaste

Вероятно, и этот список далеко не полный — после невероятного успеха «Топ Гана 2» продюсеры из многих киностудий будут согласны на любую идею именитого актёра.

Актеры,Солдаты неудачи,Миссия невыполнима,Кристофер Маккуорри,Том Круз,
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