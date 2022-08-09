Актер «Очень странных дел» получил роль в «Фарго»

Известно, что Джо Кири исполнит роль Гатора Тиллмана. Моррис сыграет Витта Фарра, а Мурджани воплотит на экране Индиру Олмстед.

Напомним, первый сезон сериала «Фарго» был представлен 15 апреля 2014 года на американском телевизионном канале FX. Автором идеи, сценаристом и сорежиссёром проекта выступил 55-летний Ной Хоули («Кости», «Необычный детектив», «Легион»). Известно, что данное шоу удостоено трёх премий «Золотой глобус».