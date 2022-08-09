Актер «Очень странных дел» получил роль в «Фарго»

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Deadline», 30-летний американский актёр Джо Кири («Главный герой», «Большая игра», «Чикаго в огне», «Империя»), известный по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела» стриминговой платформы «Netflix», сыграет в пятом сезоне чёрной трагикомедии «Фарго».
Отмечается, что к проекту также присоединились Ламорн Моррис («Рождественские хроники», «Ночные игры», «Новенькая», «Бывает и хуже», «Звёздная принцесса и силы зла»), Рича Шукла («Я никогда не…», «911 служба спасения», «Биг Тайм Раш», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Проект Минди») и британка Джуно Темпл («Трещины», «Палмер», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Искупление», «Господин Никто», «Тед Лассо», «Предложение», «Электрические сны Филипа К. Дика», «Винил»).
Ранее в каст были утверждены обладатель премии «Золотой глобус» Джон Хэмм («Топ Ган: Мэверик», «Дело Ричарда Джуэлла», «Город воров», «Малыш на драйве», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Безумцы», «Благие знамения», «Записки юного врача», «Чёрное зеркало», «Непобедимый») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка», «Долорес Клэйборн», «Пиджак», «Обратная тяга», «Машинист», «Нетипичный», «Патрик Мелроуз», «Твин Пикс», «Реванш», «Диснейленд»).
Известно, что Джо Кири исполнит роль Гатора Тиллмана. Моррис сыграет Витта Фарра, а Мурджани воплотит на экране Индиру Олмстед.
Напомним, первый сезон сериала «Фарго» был представлен 15 апреля 2014 года на американском телевизионном канале FX. Автором идеи, сценаристом и сорежиссёром проекта выступил 55-летний Ной Хоули («Кости», «Необычный детектив», «Легион»). Известно, что данное шоу удостоено трёх премий «Золотой глобус».