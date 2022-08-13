Легендарные актеры, которых не хотели брать в театральное

Не все легендарные актеры выросли с золотой ложкой во рту. И успех ко многим из них пришел не сразу, поэтому им пришлось добиваться успеха самостоятельно. И даже их будущие задатки не сразу заметили преподаватели театрального, которые принимали вступительные экзамены. Об актерах, которые поступили в театральное не с первого раза — в материале “Рамблера”.

Юрий Никулин

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Легендарный советский актер после школы был призван в Красную армию, и служил до 1946 года. Уже после этого он попытался связать свою жизнь с актерской профессией, но безуспешно. Сначала он поступал во ВГИК, но Сергей Юткевич из комиссии заявил, что у него нет актерского таланта. Позднее он подал документы в ГИТИС, но тоже провалился. Там его отверг Семен Гушанский, который был председателем комиссии.

Тогда Никулину пришла идея пойти учиться в студию при цирке на Цветном бульваре, которая и помогла ему раскрыться как комедийному актеру. В цирке он выступал до 60 лет, а уже потом стал его художественным руководителем. Несмотря на занятость на выступлениях, он все-таки смог стать киноактером. Уже с первых картин он хорошо себя зарекомендовал и быстро обрел популярность среди зрителей.

Владимир Меньшов

Будущий известный актер и оскароносный режиссер начал задумываться об актерской карьере еще в детстве. После школы он пытался поступить во ВГИК, но его не взяли. Однако Меньшов сдаваться не стал. Еще трижды он поступал туда, но все три раза ему отказывали. За это время он попробовал себя в разных профессиях: токарем, шахтером и матросом.

Когда мечты о карьере в Москве были совсем далеко, он пошел работать в Астраханский драмтеатр. Спустя еще три года ему все-таки удалось поступить во МХАТ, а степень аспиранта он уже получил во ВГИКе. С тех пор он не только был выдающимся актером и режиссером, но потом и сам стал преподавать.

Фаина Раневская

Впервые Фаина Раневская связала свою жизнь с актерской карьерой, когда ей было 19 лет. Однако великая актриса так и осталась без высшего образования. Она несколько раз пыталась поступить в театральное, но каждый раз проваливала эту возможность. Дело в том, что актриса очень сильно волновалась, поэтому каждый раз при выходе на сцену начинала заикаться. Из-за этого преподаватели были уверены, что здесь работать не с чем.