Питт ведет список актеров, с которыми не будет больше работать

Выяснилось, что Брэд Питт ведет список плохих голливудских актеров, с которыми он никогда не будет работать. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на слова коллеги актера по фильму "Быстрее пули" Аарона Тейлора-Джонсона.
По словам Аарона Тейлора-Джонсона, Питт "хочет нести свет и радость в мир и быть рядом с людьми, которые хотят хорошо провести время".
"Вы работаете со многими актерами, и через некоторое время начинаете делать пометки, например: "Я точно больше никогда не буду работать с этим человеком». У Брэда тоже есть такой список: список "хороших" и список "плохих",
— объяснил актер.
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