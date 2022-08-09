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31 минуту назад

Брэд Питт ведет список актеров, с которыми не будет больше работать

Мария Иглина

Выяснилось, что Брэд Питт ведет список плохих голливудских актеров, с которыми он никогда не будет работать. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на слова коллеги актера по фильму "Быстрее пули" Аарона Тейлора-Джонсона.

Питт ведет список актеров, с которыми не будет больше работать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Аарона Тейлора-Джонсона, Питт "хочет нести свет и радость в мир и быть рядом с людьми, которые хотят хорошо провести время".

"Вы работаете со многими актерами, и через некоторое время начинаете делать пометки, например: "Я точно больше никогда не буду работать с этим человеком». У Брэда тоже есть такой список: список "хороших" и список "плохих",

— объяснил актер.

Ранее стало известно, что Бандерас сыграл криминального авторитета в новом фильме.

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