Режиссер "Половины желтого солнца" умер в возрасте 54 лет

"Бийи был невероятно талантливым писателем и режиссером, а также верным другом и любимым отцом", — написала дочь. — Он был рассказчиком до мозга костей, с немигающей перспективой, исключительным голосом и мудростью, которая смело говорила во всем его искусстве, в поэзии, романах, пьесах и на экране. Он рассказывал истории, которые произвели глубокое впечатление и вдохновили многих людей во всем мире. Его наследие будет жить благодаря его работе".