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1 час назад

Новаторский нигерийский режиссер "Половины желтого солнца" Бийи Банделе скончался в возрасте 54 лет

Газета.Ru

Бийи Банделе, новаторский нигерийский писатель, драматург и режиссер, снявший в 2013 году экранизацию романа Чимаманды Нгози Адичи "Половина желтого солнца" с Чиветелем Эджиофором и Тандиве Ньютон в главных ролях, умер. Ему было 54 года. Об этом пишет портал The Hollywood reporter.

Режиссер "Половины желтого солнца" умер в возрасте 54 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Банделе скончался в воскресенье в Лагосе, Нигерия, сообщила его дочь Теми Банделе в социальной сети. Причину смерти родственники не назвали.

"Бийи был невероятно талантливым писателем и режиссером, а также верным другом и любимым отцом", — написала дочь. — Он был рассказчиком до мозга костей, с немигающей перспективой, исключительным голосом и мудростью, которая смело говорила во всем его искусстве, в поэзии, романах, пьесах и на экране. Он рассказывал истории, которые произвели глубокое впечатление и вдохновили многих людей во всем мире. Его наследие будет жить благодаря его работе".

Банделе заканчивал постпродакшн своего последнего фильма "Королевский всадник", драмы, вдохновленной известной антиколониальной пьесой "Смерть и королевский всадник" нигерийского писателя, лауреата Нобелевской премии Воле Сойинки. Фильм, мировая премьера которого состоится на кинофестивале в Торонто в следующем месяце, был снят нигерийской студией Мо Абуду EbonyLife Films для Netflix и объявлен первым полнометражным фильмом на языке йоруба. Банделе также стал одним из режиссеров хита Netflix Blood Sisters, первого нигерийского оригинала стримера.

Актеры,Netflix,
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