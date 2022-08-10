Режиссер "Половины желтого солнца" умер в возрасте 54 лет

Бийи Банделе, новаторский нигерийский писатель, драматург и режиссер, снявший в 2013 году экранизацию романа Чимаманды Нгози Адичи "Половина желтого солнца" с Чиветелем Эджиофором и Тандиве Ньютон в главных ролях, умер. Ему было 54 года. Об этом пишет портал The Hollywood reporter.
Банделе скончался в воскресенье в Лагосе, Нигерия, сообщила его дочь Теми Банделе в социальной сети. Причину смерти родственники не назвали.
"Бийи был невероятно талантливым писателем и режиссером, а также верным другом и любимым отцом", — написала дочь. — Он был рассказчиком до мозга костей, с немигающей перспективой, исключительным голосом и мудростью, которая смело говорила во всем его искусстве, в поэзии, романах, пьесах и на экране. Он рассказывал истории, которые произвели глубокое впечатление и вдохновили многих людей во всем мире. Его наследие будет жить благодаря его работе".
Банделе заканчивал постпродакшн своего последнего фильма "Королевский всадник", драмы, вдохновленной известной антиколониальной пьесой "Смерть и королевский всадник" нигерийского писателя, лауреата Нобелевской премии Воле Сойинки. Фильм, мировая премьера которого состоится на кинофестивале в Торонто в следующем месяце, был снят нигерийской студией Мо Абуду EbonyLife Films для Netflix и объявлен первым полнометражным фильмом на языке йоруба. Банделе также стал одним из режиссеров хита Netflix Blood Sisters, первого нигерийского оригинала стримера.