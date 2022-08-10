Аманда Сейфрид рассказала о самых унизительных съемках

36-летняя американская актриса Аманда Сейфрид рассказала о том, как снималась в кино без нижнего белья в возрасте 19 лет. Об этом артистка сообщила в интервью изданию Porter.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость не стала делиться подробностями проекта, в котором участвовала в начале актерской карьеры, а также называть имя режиссера, однако отметила, что сейчас считает такие действия ненормальными.

Сейфрид предположила, что пошла на условия появления в кадре без нижнего белья из-за того, что не хотела разногласий со съемочной группой, а также потери роли.

«В 19 лет я хожу без нижнего белья — это нормально? Как я допустила это? О, я знаю, почему так произошло: мне было 19 лет, и я не хотела никого расстраивать и желала сохранить свою работу. Вот почему», — поделилась актриса.