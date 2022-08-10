Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Ильяшенко рассказала, как голодала после переезда в Москву

Мария Каткова

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, что ей с матерью приходилось собирать яблоки на улицах из-за недостатка средств. Об этом она рассказала в интервью «Москвич Mag».

Ильяшенко рассказала, как голодала после переезда в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда переехала в Москву из Самары, когда была маленькая, и переезд дался ей тяжело. Она скучала по своему дому и друзьям, а в новом коллективе ей было тяжело из-за того, что она была замкнутой и картавила.

Спустя два года после переезда скончался ее отец, и она осталась одна с матерью. Как она рассказала, иногда у них не было денег даже на еду, поэтому они собирали яблоки с деревьев на Преображенской площади.

Ранее сообщалось, что Питт ведет список актеров, с которыми не будет больше работать.

Актеры,Лукерья Ильяшенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители