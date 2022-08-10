Ильяшенко рассказала, как голодала после переезда в Москву

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала, что ей с матерью приходилось собирать яблоки на улицах из-за недостатка средств. Об этом она рассказала в интервью «Москвич Mag».

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Звезда переехала в Москву из Самары, когда была маленькая, и переезд дался ей тяжело. Она скучала по своему дому и друзьям, а в новом коллективе ей было тяжело из-за того, что она была замкнутой и картавила.

Спустя два года после переезда скончался ее отец, и она осталась одна с матерью. Как она рассказала, иногда у них не было денег даже на еду, поэтому они собирали яблоки с деревьев на Преображенской площади.