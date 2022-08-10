Новой Ларой Крофт может стать актриса Обри Плаза

В последнее время создатели сериала были заняты поиском нового лица для своего проекта.

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После потери студией MGM прав на главного персонажа франчайза «Лара Крофт: расхитительница гробниц» лишилась своей роли и актриса Алисия Викандер, бывшая Ларой на протяжении нескольких сезонов.

После этого создателям сериала пришлось искать новое лицо, которое неожиданно предложил режиссер Эдгар Райт.

По его словам, лучшей заметной Викандер может стать актриса Обри Плаза, известная по «Свадебному угару» и «Королю-рыцарю».