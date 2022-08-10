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1 час назад

Новой Ларой Крофт может стать актриса Обри Плаза

Inc-News

В последнее время создатели сериала были заняты поиском нового лица для своего проекта.

Новой Ларой Крофт может стать актриса Обри Плаза
Фото: Inc-NewsInc-News

После потери студией MGM прав на главного персонажа франчайза «Лара Крофт: расхитительница гробниц» лишилась своей роли и актриса Алисия Викандер, бывшая Ларой на протяжении нескольких сезонов.

После этого создателям сериала пришлось искать новое лицо, которое неожиданно предложил режиссер Эдгар Райт.

По его словам, лучшей заметной Викандер может стать актриса Обри Плаза, известная по «Свадебному угару» и «Королю-рыцарю».

Любопытно, что сама 38-летняя Обри узнала о своем возможном назначении на роль Лары Крофт из соцсетей, и даже оставила свой комментарий. «Я не против» - написала артистка.

Актеры,Лара Крофт: Расхитительница гробниц,Свадебный угар,Эдгар Райт,Алисия Викандер,
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