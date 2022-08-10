Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Звезда "Холопа" призналась, что 10 лет ходила на сеансы к психотерапевту

Газета.Ru

Актриса Ольга Дибцева, известная роли в фильме «Холоп», в беседе с «МК в Питере» призналась, что почти 10 лет посещала индивидуальную и групповую психотерапию.

Звезда "Холопа" раскрыла личную тайну
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я почти 10 лет ходила на терапию к психотерапевту — на личную, на групповую. Даже с мужем познакомилась во время одного из таких сеансов»,

— рассказала Дибцева.

Она отметила, что психология уже давно стала частью ее повседневной жизни. Дибцева даже «отправила» всех своих друзей и знакомых на сеансы к психотерапевту. По словам артистки, она сама хотела обучаться этой науке, однако образовательный процесс не удалось совмещать со съемками в кино. Тем не менее звезда «Холопа» выразила надежду, что со временем сможет освоить эту профессию.

Ранее Дибцева вспомнила, как села на диету из-за травли на съемках.

Актеры,Ольга Дибцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители