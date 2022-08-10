Звезда "Холопа" раскрыла личную тайну

Актриса Ольга Дибцева , известная роли в фильме «Холоп», в беседе с «МК в Питере» призналась, что почти 10 лет посещала индивидуальную и групповую психотерапию.

«Я почти 10 лет ходила на терапию к психотерапевту — на личную, на групповую. Даже с мужем познакомилась во время одного из таких сеансов»,

Она отметила, что психология уже давно стала частью ее повседневной жизни. Дибцева даже «отправила» всех своих друзей и знакомых на сеансы к психотерапевту. По словам артистки, она сама хотела обучаться этой науке, однако образовательный процесс не удалось совмещать со съемками в кино. Тем не менее звезда «Холопа» выразила надежду, что со временем сможет освоить эту профессию.