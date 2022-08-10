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2 часа назад

Джейсону Момоа не понравился перезапуск «Конана-варвара» со своим участием

Inc-News

Известный американский актер Джейсон Момоа жестко прошелся по перезапуску «Конана-варвара» 2011 года, в котором он исполнил главную роль.

Джейсону Момоа не понравился «Конан-варвар» с его участием
Фото: Inc-NewsInc-News

«Я снимался во многих проектах, ряд из которых оказывался не слишком удачными. Но «Конор-Варвар» был одним из лучших в моей карьере. А его взяли и превратили в одну большую кучу дерьма», - в сердцах высказался Момоа.

Оригинальный фильм 2011 года режиссера Маркуса Ниспела действительно был хорош, и поклонники такого кино даже сегодня с удовольствием его пересматривают.

Пока не известна общая зрительская реакция на перезапуск проекта, но Джейсону Момоа он точно не понравился.

Актеры,Маркус Ниспел,Джейсон Момоа,
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