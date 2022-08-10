Джейсону Момоа не понравился «Конан-варвар» с его участием

Известный американский актер Джейсон Момоа жестко прошелся по перезапуску «Конана-варвара» 2011 года, в котором он исполнил главную роль.
«Я снимался во многих проектах, ряд из которых оказывался не слишком удачными. Но «Конор-Варвар» был одним из лучших в моей карьере. А его взяли и превратили в одну большую кучу дерьма», - в сердцах высказался Момоа.
Оригинальный фильм 2011 года режиссера Маркуса Ниспела действительно был хорош, и поклонники такого кино даже сегодня с удовольствием его пересматривают.
Пока не известна общая зрительская реакция на перезапуск проекта, но Джейсону Момоа он точно не понравился.