Звезда сериала iCarly рассказала об обиде на Ариану Гранде

«Ариана пропускает работу, преследуя свою музыкальную карьеру, в то время как я играю с коробкой. Я злюсь из-за этого. И я злюсь на нее. Завидую ей. Я часто совершаю ошибку, сравнивая свою карьеру с карьерой Арианы. Но ничего не могу поделать. Я постоянно нахожусь в той же среде, что и она. Она точно не пытается скрыть свои успехи»,