Николь Кидман предложили главную роль в триллере от Netflix

Знаменитая Николь Кидман и в свои пятьдесят пять остается нарасхват у продюсеров и режиссеров.

Фото: Inc-News Inc-News

На этот раз обладательница «Оскара» получила предложение сыграть в психологическом триллере Netflix «Дворец утопленников» по одноименному роману Кристин Манган.

Кстати, ее напарницей по фильму может стать актриса Лора Дерн, которой также сделано предложение сыграть одну из главных ролей.