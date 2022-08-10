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2 часа назад

Николь Кидман предложили главную роль в новом триллере от Netflix

Inc-News

Знаменитая Николь Кидман и в свои пятьдесят пять остается нарасхват у продюсеров и режиссеров.

Николь Кидман предложили главную роль в триллере от Netflix
Фото: Inc-NewsInc-News

На этот раз обладательница «Оскара» получила предложение сыграть в психологическом триллере Netflix «Дворец утопленников» по одноименному роману Кристин Манган.

Кстати, ее напарницей по фильму может стать актриса Лора Дерн, которой также сделано предложение сыграть одну из главных ролей.

Ни Кидман, ни Дерн пока официально в актерский состав проекта не вошли. Тем не менее, у актрис уже есть опыт совместной работы в сериале HBO "Большая маленькая ложь"

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