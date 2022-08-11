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46 минут назад

Названы актёры на роль Сэма и Генри из сериала The Last of Us

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Издание IGN объявило четырёх актёров, которые сыграют в сериале The Last of Us. Роль братьев Сэма и Генри воплотят Кейвонну Вударду и Ламар Джонсон соответственно.

Названы актеры на роль Сэма и Генри из сериала The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также в шоу появятся и новые персонажи, которых не было в игре. Грэм Грин и Элейн Майлз сыграют роль Марлона и Флоренс. Это семейная пара, которая выживает в одиночку. Других подробностей не появилось.

Шоу The Last of Us посвятят событиям игры, однако авторы сериала добавят и свои элементы. По данным, первый трейлер сериала покажут 26 сентября. В этот день PlayStation отмечает День The Last of Us, так что дата вполне подходящая.

Премьера сериала должна состояться в 2023 году. Педро Паскаль сыграет Джоэла, а Белла Рэмси исполнит роль Элли.

Актеры,Ламар Джонсон,Грэм Грин,Педро Паскаль,
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