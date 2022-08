Названы актеры на роль Сэма и Генри из сериала The Last of Us

Издание IGN объявило четырёх актёров, которые сыграют в сериале The Last of Us . Роль братьев Сэма и Генри воплотят Кейвонну Вударду и Ламар Джонсон соответственно.

Шоу The Last of Us посвятят событиям игры, однако авторы сериала добавят и свои элементы. По данным, первый трейлер сериала покажут 26 сентября. В этот день PlayStation отмечает День The Last of Us, так что дата вполне подходящая.