Как Лопес заставила Фонду вернуться в кино спустя 15 лет затишья

Джейн Фонда, которой сейчас 84 года, до сих пор активно участвует в жизни американского шоу-бизнеса, хоть и давно забросила творчество и занимается серьезными вещами: борется за равноправие полов, делает серьезные политические заявления, да и вообще всячески участвует в общественной жизни страны. Долгие годы Фонда была очень успешной актрисой и получала «Оскары». А в 40 лет решила, что все это ерунда, и сосредоточилась на реальных проблемах.

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Пятнадцать лет Фонда отказывала режиссерам и в итоге дождалась того момента, когда никто из киноиндустрии уже не звал ее на съемки. Как вы догадываетесь, после столь длительного перерыва Джейн все-таки захотела вернуться в кино, да вот предложений не было. Ситуацию исправила Дженнифер Лопес.

В начале 2000-х певица согласилась на роль в фильме «Если свекровь — монстр», где должна была сыграть простую девушку Шарлотту, в которую влюбляется перспективный и завидный холостяк Кевин. По сюжету, мама мужчины Виола — звезда телевидения. Поэтому играть ее должна была эффектная актриса. Вот тут-то Лопес и вспомнила про некогда блиставшую Фонду.

«Самой большой удачей для меня было получить роль в фильме «Если свекровь — монстр» в тот момент карьеры, когда я не работала в актерском бизнесе уже более 15 лет. Это стало лучшим возвращением для меня. И это был единственный умный поступок в моей карьере. Я знала, что люди пойдут в кино, чтобы посмотреть на Джей Ло, а заодно и заново откроют для себя Фонду. Так и произошло»,

— поделилась в интервью актриса.