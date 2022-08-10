Халилов рассказал о сравнениях с Тимоти Шаламе и Джонни Деппом

«Что может мне льстить в этой ситуации — меня пока что сравнивают только с талантливыми. Но на самом деле сравнения задевают самолюбие», — признался Анар. «Они явно круче — это правда, я не могу с этим спорить и объективно себя оцениваю на данном этапе. Но все равно это бесит, потому что каждый человек уникален. Я стараюсь проработать этот момент, веду с собой диалог, потому что раздражаться — это не совсем по-взрослому», — добавил артист.