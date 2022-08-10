Джим Керри выпустил NFT-объект

60-летний канадский и американский актер Джим Керри выпустил собственный NFT-объект. Об этом сообщает Penta.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Анимированное видео под названием Goon In Moonlight с голосом актера и бэк-вокалом его дочери выставлено на аукцион SuperRare, который завершится 11 августа. Начальная цена за произведение Керри составляет 50 тысяч долларов (около 2,9 миллиона рублей).

На кадрах показан силуэт девушки, которая рукой закрывает лунный свет, а потом превращается в монстра.

Сообщается, что часть средств от продажи NFT-объекта знаменитости будет переведена некоммерческой организации World Central Kitchen, которая занимается обеспечением питания людей, переживших стихийные бедствия.

В июне Джим Керри впервые выпустил NFT под названием Sunshower совместно с художником Дэвидом Бушеллом. Объект был создан по одноименной картине иллюстратора. Тогда же артист приобрел NFT-изображение советского санатория за почти 40 тысяч долларов.