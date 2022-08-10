Депп заключил крупный рекламный контракт на семизначную сумму

Еще несколько месяцев назад имя Джонни Деппа было связано с крупным судебным разбирательством и многие компании и бренды приняли решение отказаться от сотрудничества с ним. Однако после того, как он одержал победу в суде, где опровергли все обвинения его бывшей супруги Эмбер Херд, актеру вновь начали предлагать рекламные контракты.