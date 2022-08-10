Депп заключил крупный рекламный контракт на семизначную сумму

Еще несколько месяцев назад имя Джонни Деппа было связано с крупным судебным разбирательством и многие компании и бренды приняли решение отказаться от сотрудничества с ним. Однако после того, как он одержал победу в суде, где опровергли все обвинения его бывшей супруги Эмбер Херд, актеру вновь начали предлагать рекламные контракты.
Издание TMZ написало о том, что Депп заключил крупный контракт с Dior. Сделка будет действовать не один год и принесет Джонни семизначный гонорар. Отныне актер будет лицом аромата Sauvage от Dior.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Эмбер Херд продает дом для того, чтобы расплатиться с Джонни Деппом.