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2 часа назад

Депп заключил крупный рекламный контракт на семизначную сумму

Мира Маркина

Еще несколько месяцев назад имя Джонни Деппа было связано с крупным судебным разбирательством и многие компании и бренды приняли решение отказаться от сотрудничества с ним. Однако после того, как он одержал победу в суде, где опровергли все обвинения его бывшей супруги Эмбер Херд, актеру вновь начали предлагать рекламные контракты.

Депп заключил крупный рекламный контракт на семизначную сумму
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Издание TMZ написало о том, что Депп заключил крупный контракт с Dior. Сделка будет действовать не один год и принесет Джонни семизначный гонорар. Отныне актер будет лицом аромата Sauvage от Dior.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Эмбер Херд продает дом для того, чтобы расплатиться с Джонни Деппом.

Актеры,Джонни Депп,
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