Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах «Флэша»

Уточняется, что Миллер принял участие в дополнительных съемках «Флэша» летом. Какое количество сцен с актером было переснято, не сообщается. Предполагается также, что съемки были сделаны для того, чтобы сократить время нахождения Миллера в кадре.

Премьера супергеройского фильма «Флэш» с Миллером в главной роли назначена на июнь 2023 года. Эзра завершил работу в проекте несколько лет назад, однако после съемок картины неоднократно попадал в центр разных скандалов. Так, в апреле этого года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул.