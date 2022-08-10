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1 час назад

Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах «Флэша»

Lenta.ru

Американский актер Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах фильма «Флэш» на фоне скандалов с его участием. Об этом сообщает Screen Rant.

Эзра Миллер тайно снялся в дополнительных сценах «Флэша»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что Миллер принял участие в дополнительных съемках «Флэша» летом. Какое количество сцен с актером было переснято, не сообщается. Предполагается также, что съемки были сделаны для того, чтобы сократить время нахождения Миллера в кадре.

Премьера супергеройского фильма «Флэш» с Миллером в главной роли назначена на июнь 2023 года. Эзра завершил работу в проекте несколько лет назад, однако после съемок картины неоднократно попадал в центр разных скандалов. Так, в апреле этого года актер напал на женщину в баре и в ходе потасовки бросил в нее стул.

Актеры,Флэш,Эзра Миллер,
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