Херд предложили сняться в фильме для взрослых

1 июня Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей жены Эмбер Херд, которая после приговора осталась должна ему 10,3 млн долларов. У девушки нет нужной суммы, а чтобы рассчитаться по счетам, она выставила на продажу дом.
По сообщению СМИ, на помощь девушке также пришло агентство Zen Models, предложившее работу. Оно хочет видеть Эмбер Херд в своем фильме с рейтингом X и готово заплатить приличную сумму. По слухам, девушка получит за роль 9 млн долларов или 544 млн рублей.
Наше агентство просто предложило Эмбер Херд возможность решить свои финансовые проблемы.
— Вероника Мадариан, президент Zen Models.
Предположительно, актриса сыграет девушку, которая принимает свою сексуальность и является прогрессивной личностью. На данный момент ответ Эмбер еще неизвестен.