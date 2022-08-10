Херд предложили сняться в фильме для взрослых

1 июня Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей жены Эмбер Херд, которая после приговора осталась должна ему 10,3 млн долларов. У девушки нет нужной суммы, а чтобы рассчитаться по счетам, она выставила на продажу дом.

Фото: Cq.ru Cq.ru

По сообщению СМИ, на помощь девушке также пришло агентство Zen Models, предложившее работу. Оно хочет видеть Эмбер Херд в своем фильме с рейтингом X и готово заплатить приличную сумму. По слухам, девушка получит за роль 9 млн долларов или 544 млн рублей.

Наше агентство просто предложило Эмбер Херд возможность решить свои финансовые проблемы.

— Вероника Мадариан, президент Zen Models.