Актриса рассказала, что Аль Пачино мог не сняться в "Крестном отце"

Актриса Дайан Китон, сыгравшая роль Кей Адамс в культовой картине "Крестный отец" рассказала, что Аль Пачино мог не принять участие в этом фильме, сообщает Independent.
Китон вспомнила, что после первого этапа кастинга режиссер проекта Фрэнсис Форд Копполе не рассматривал кандидатуру Пачино, так как он не произвел на него впечатление на прослушивании. Актриса поражается, как такое могло произойти, ведь, по ее словам, "Крестный отец" просто не мог бы существовать без этого актера.
«Никто не хотел видеть Аль Пачино. Они не хотели, чтобы он играл эту роль, а меня уже выбрали. Меня выбрали перед Аль Пачино в "Крестном отце"! Разве это не странно?», — до сих пор удивляется Китон.
Пачино был утвержден на роль после повторных прослушиваний.
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