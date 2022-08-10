Актриса рассказала, что Аль Пачино мог не сняться в "Крестном отце"

Китон вспомнила, что после первого этапа кастинга режиссер проекта Фрэнсис Форд Копполе не рассматривал кандидатуру Пачино, так как он не произвел на него впечатление на прослушивании. Актриса поражается, как такое могло произойти, ведь, по ее словам, "Крестный отец" просто не мог бы существовать без этого актера.