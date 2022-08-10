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1 час назад

Раскрыты актёры на роли Генри и Сэма в сериале по The Last of Us

Игромания.ру

Канал HBO раскрыл актёров, исполняющих роли Генри и Сэма в сериале по The Last of Us, премьера которого ожидается в 2023 году.

Раскрыты актёры на роли Генри и Сэма в сериале по The Last of Us
Фото: ИгроманияИгромания

Партия Генри досталась Ламару Джонсону («Чужая ненависть»), тогда как его младшего брата Сэма сыграл Кейвонн Вудард. При этом в сериале ещё появятся два новых персонажа, которых не было в игре — семейная пара Марлон (Грэм Грин) и Флоренс (Элейн Майлз), которые пытаются выжить в Вайоминге.

Кроме того, часть сюжета будет немного отличаться от оригинала — если в игре главные герои встречали Генри и Сэма в Питтсбурге, то в сериале это будет Канзас-Сити, где уровень опасности в связи с мародёрами гораздо выше.

Центральные роли Джоэла и Элли, как было известно ранее, исполняют Белла Рамзи и Педро Паскаль.

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