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3 часа назад

Алек Болдуин и Ольга Куриленко сыграют в шпионском боевике

Моя Москва.онлайн

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Deadline», 42-летняя украинская актриса Ольга Куриленко («Чёрная вдова», «Обливион», «Париж, я люблю тебя», «Семь психопатов», «Город мечты», «Опасные секреты») исполнит роль в шпионском боевике, получившем название «Начальник отдела» («Chief of Station»), вместе с американским коллегой Алеком Болдуином («Отступники», «Перл-Харбор», «Мой ангел-хранитель», «На грани», «Привычка жениться», «Всё ещё Элис», «Плохой доктор», «Студия 30»), обладателем премии «Золотой глобус».

«Для меня большая честь сотрудничать в этом эпическом приключенческом боевике с одной из настоящих легенд кинематографа. Объединение Алека и Ольги, безусловно, привнесёт немного волшебства на экран».

Джесси В. Джонсон, британский сценарист и режиссёр.

Известно, что съёмки фильма, над сюжетом которого работает Джордж Махаффи, начнутся в конце 2022 года в Будапеште.

Главный герой истории — бывший начальник отдела ЦРУ, который выясняет, что смерть его жены не была несчастным случаем. Чтобы узнать, кто стоит за убийством, персонажу Алека Болдуина придётся объединиться с противниками и агентом-мошенником.

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