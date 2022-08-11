«Для меня большая честь сотрудничать в этом эпическом приключенческом боевике с одной из настоящих легенд кинематографа. Объединение Алека и Ольги, безусловно, привнесёт немного волшебства на экран».

Известно, что съёмки фильма, над сюжетом которого работает Джордж Махаффи, начнутся в конце 2022 года в Будапеште.

Главный герой истории — бывший начальник отдела ЦРУ, который выясняет, что смерть его жены не была несчастным случаем. Чтобы узнать, кто стоит за убийством, персонажу Алека Болдуина придётся объединиться с противниками и агентом-мошенником.