Актер Джонни Депп сыграет короля Людовика XV

Трехкратный претендент на премию “Оскар” актер Джонни Депп предстанет в образе короля Людовика XV в картине “Жанна Дюбарри”. Французская киностудия Why Not Productions уже подтвердила, что съемки фильма стартовали 26 июня и уже поделились первым кадром. Съемки пройдут в Версале и других регионах Парижа. Сроки съемок рассчитаны на 11 недель.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Напомним, что за три года это первая крупная роль актера после победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд.

Картина позиционируется как масштабная историческая драма. Фильм будет посвящен жизни Жанны Дюбарри, последней любовницы Людовика XV при Версальском дворе. После мадам де Помпадур.