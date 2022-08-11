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1 час назад

Актер Джонни Депп сыграет короля Людовика XV

FBM.ruиещё 2

Трехкратный претендент на премию “Оскар” актер Джонни Депп предстанет в образе короля Людовика XV в картине “Жанна Дюбарри”. Французская киностудия Why Not Productions уже подтвердила, что съемки фильма стартовали 26 июня и уже поделились первым кадром. Съемки пройдут в Версале и других регионах Парижа. Сроки съемок рассчитаны на 11 недель.

Актер Джонни Депп сыграет короля Людовика XV
Фото: FBM.ruFBM.ru

Напомним, что за три года это первая крупная роль актера после победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд.

Картина позиционируется как масштабная историческая драма. Фильм будет посвящен жизни Жанны Дюбарри, последней любовницы Людовика XV при Версальском дворе. После мадам де Помпадур.

Рожденная в нищете молодая женщина ищет способы, что бы подняться по социальной лестнице. Она жаждет праздника и удовольствий. Что бы добиться успеха, использует женское обаяние и свой интеллект. По легенде, именно для этой особы было изготовлено колье из бриллиантов, которое стало в дальнейшем причиной скандального судебного процесса. Режиссером картины выступит Майвенн. Он же сыграет одну из главных ролей в фильме.

Актеры,Оскар,Джонни Депп,
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