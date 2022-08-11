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2 часа назад

Джейсон Момоа покрасит ногти в розовый в роли антагониста "Форсажа 10"

Газета.Ru

Актер Джейсон Момоа в разговоре с GQ рассказал о своей роли антагониста в блокбастере "Форсаж 10". Звезда "Аквамена" признался, что ему было непросто играть эксцентричного злодея.

Джейсон Момоа покрасит ногти в розовый ради роли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это было тяжело, потому что люди всегда думают, что я просто чувак, который играет [мачо-персонажей]. Но я хочу изменений, хочу чего-то нового. Все меняется, и даже роли злодеев, которые я играю сейчас, эксцентричны",

- отметил Момоа.

По словам актера, его герой водит автомобиль лавандового цвета, красит ногти на ногах в розовый и фиолетовый цвета и обожает злодейски хохотать. Момоа назвал своего героя "выскочкой, который наслаждается жизнью".

Ранее Момоа напоил пассажиров самолета водой своего бренда.

Актеры,Аквамен,Джейсон Момоа,
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