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1 час назад

Актрису из Ирака возмутила публикация ее фото в статье о "толстых" арабских женщинах

Газета.Ru

Популярная в Ираке актриса Энас Талеб грозится подать в суд на журнал Economist, использовавший ее фотографию в статье под названием «Почему в арабском мире женщины толще мужчин». Об этом сообщает TMZ.

Актрису из Ирака возмутило ее фото в статье о толстых женщинах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В статье утверждается, что в арабских странах мужчины находят привлекательными женщин «с формами». В доказательство тому была опубликована фотография звезды из Ирака.

«Иракцы часто приводят Энас Талеб, актрису с пышными формами, в качестве идеала красоты», — говорится в статье.

Сама актриса полагает, что фотоснимок был отредактирован, а кроме того, к ней не обратились за разрешением его опубликовать.

«Я требую компенсации за эмоциональный, психический и социальный вред, который нанес мне этот инцидент», — заявила она.

Энас Талеб также отметила, что статья является «оскорблением для арабских женщин вообще и для иракских — в частности». Кроме того, она задалась вопросом, почему Economist спекулирует на формах арабских, а не европейских или американских женщин.

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