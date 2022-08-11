Актрису из Ирака возмутило ее фото в статье о толстых женщинах

Популярная в Ираке актриса Энас Талеб грозится подать в суд на журнал Economist, использовавший ее фотографию в статье под названием «Почему в арабском мире женщины толще мужчин». Об этом сообщает TMZ.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В статье утверждается, что в арабских странах мужчины находят привлекательными женщин «с формами». В доказательство тому была опубликована фотография звезды из Ирака.

«Иракцы часто приводят Энас Талеб, актрису с пышными формами, в качестве идеала красоты», — говорится в статье.

Сама актриса полагает, что фотоснимок был отредактирован, а кроме того, к ней не обратились за разрешением его опубликовать.

«Я требую компенсации за эмоциональный, психический и социальный вред, который нанес мне этот инцидент», — заявила она.