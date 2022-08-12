Биография и личная жизнь Любови Толкалиной

Актрису Любовь Толкалину, творческую биографию которой часто связывают с именем известного режиссера Егора Кончаловского, называют одной из самых красивых женщин отечественного кинематографа. Будучи родом из русской провинции, она создала много разноплановых образов в кино не только в проектах Кончаловского-младшего, но и у других режиссеров.

Фото: Клео Клео

Любовь Толкалина — биография

Видео дня

Люба родилась 16 февраля 1978 года в мордовской деревне Савватьме Рязанской области. Ее папа был скорняком, а мама — сиделкой у лежачих больных.

Девочка занималась синхронным плаванием, добившись больших успехов в этом виде спорта, мечтала поступить в институт физкультуры, чтобы стать тренером по женскому плаванию. Также Люба была ведущей актрисой в уникальном детском водном театре, которым руководила Ирина Дергачева.

В юности ее планы изменились после того, как в 16 лет она познакомилась со студентом ВГИКа. Молодой человек снимал рекламу для магазина сантехники и искал массовку среди девушек-спортсменок.

Получив аттестат о среднем образовании, Любовь отправилась в Москву и с первого раза поступила во ВГИК, на курс к народному артисту СССР Алексею Баталову. После окончания обучения в 1999 году Любовь Толкалина, биография и личная жизнь которой интересует многих поклонников ее таланта, поступила в труппу Театра Советской армии, где прослужила 4 года. Одновременно она делала и карьеру модели, получив в 2001 году титул «девушки месяца» по версии журнала «Плейбой».

В 2003 она перешла в театр «Империя звезд», в котором прослужила 4 года, а потом приняла решение уйти из-за большой загруженности в кино. Успех и признание к молодой актрисе пришли после съемок в картинах Егора Кончаловскго «Антикиллер». До этого она уже снялась в эпизодических ролях в 6 картинах, среди которых наиболее популярны:

«Марш Турецкого»; «Траектория бабочки»; «Линия защиты».

Работать на съемочной площадке она начала с 1999 года, а в 2007 решила все свое время отдавать работе в кино. В 2005 году большой успех имела картина Егора Кончаловского «Побег», в котором актриса исполнила главную женскую роль, снявшись вместе с Евгением Мироновым. В 2010 и в 2015 годах Толкалина успешно участвовала телепроектах «Лед и пламя» и «Танцы со звездами».

За 25 лет работы в отечественном кинематографе Любовь Толкалина смогла сделать успешную кинокарьеру, в ее творческой биографии много удачных ролей, и о ее личной жизни постоянно пишут таблоиды. Недавно актриса снова вернулась в театр, но уже в качестве постановщика.

В 2017 году появилась информация о том, что она окончательно рассталась со своим гражданским мужем Егором Кончаловским. Толкалина принимала участие в кастинге культового британского проекта о Джеймсе Бонде на роль главной героини нового фильма, снималась в фильме «Не время умирать», который вышел на большой экран в 2021. В 2022 году она снялась в новом сезоне фильма «Мажор» с Павлом Прилучным.

Личная жизнь, семья, дети Любови Толкалиной

Любовь считается одной из самых привлекательных актрис российского кинематографа. Ее блистательную карьеру в отечественном кино часто связывают с Егором Кончаловским, членом влиятельного и знаменитого в российской культуре клана Михалковых-Кончаловских. При этом не все поклонники актрисы знают, что ее личная жизнь была не столь гладкой и счастливой, как профессиональная карьера. Для многих будет откровением, что Любовь Толкалина никогда официально не была замужем, хотя в ее биографии и фигурирует гражданский муж — режиссер Егор Кончаловский.

В гражданском браке с Кончаловским-младшим она прожила 15 лет, а в 2017 супруги официально объявили о разрыве своих отношений. Любовь младше Егора на 13 лет — когда они познакомились, она была 17-летней студенткой ВГИКа. Будущая звездная пара познакомилась в гостях у подруги Любови — Натали Харитоновой, которая тогда была девушкой 30-летнего Егора. Режиссеру понравилась смешливая подружка Харитоновой, и он вскоре пригласил ее в ресторан, сказав, что с Натальей больше не встречается.

Толкалина с юмором рассказывает об их первом свидании, на котором по швам разошлось ее единственное парадное платье из-за того, что она довольно сильно прибавила в весе. Паре пришлось ехать домой к Кончаловскому, т. к. другой праздничной одежды у молодой студентки, жившей в московском общежитии, просто не было. В вещах Егора она и отправилась в ресторан.

Вскоре Люба переехала к Егору, а в 2001 году у пары родилась дочь. Однако рождение общего ребенка не заставило влюбленных официально оформить отношения — Егор просто признал отцовство, дав дочери двойную фамилию их знаменитой семьи. Пара неоднократно декларировала свой свободный союз, подчеркивая, что в нем большую роль играет не любовь, а дружба.

В 2009 году Любовь и Егор объявили о том, что расстаются. В 2010 в прессе появилась информация о романе Толкалиной с актером Вячеславом Манчуровым, который на тот момент официально состоял в браке. В 2014 актриса и режиссер снова сошлись и окончательно разорвали свои отношения только в 2017, когда Кончаловский в качестве своей супруги представил новую женщину — Марию, которая по профессии была юристом. При этом бывшие гражданские супруги остались в дружеских отношениях. В 2020 году их можно было увидеть на совместном свадебном фото их дочери Марии.

Дочка окончила искусствоведческий факультет МГУ, вышла замуж за Никиту Кузьмина, который получил образование в финансовой академии и возглавляет собственную ИТ-компанию.

После разрыва отношений с Егором в биографии Любови Толкалиной случались романы, в СМИ появлялись ее фото с известными мужчинами, к тому же она сама публиковала в своем микроблоге фотографии, по которым поклонники звезды делали выводы о ее личной жизни. Актрисе приписывали романы не только с отечественными, но и зарубежными звездами:

Подтвердился только роман с британским подданным Дж. Уорреном, который вел российское кулинарное шоу «Поедем, поедим!». С Макаровым актриса просто снималась в одной картине, а с Гребенщиковым ее связывает дружба и любовь к йоге.

Английский актер Джон Уоррен, бойфренд Любови Толкалиной: «Роман с Любой был пиком моих отношений с женщинами».

С Уорреном Толкалина рассталась из-за того, что в ее жизни появился новый мужчина. Сам англичанин очень сожалел о том, что им пришлось расстаться. Пресса и поклонники долго гадали, кто стал новым увлечением актрисы, приписывая ей отношения с Гошей Куценко, Евгением Ройзманом и Александром Дьяченко, пока Любовь не опубликовала у себя в аккаунте общее фото с Саймоном Бассом — 54-летним английским композитором, который работал с такими звездами, как Робби Уильямс и Мадонна.

Британец даже был на свадьбе ее дочери Марии в 2020, на которой актрисе удалось поймать букет невесты, но отношения быстро закончились. Как сказала сама Любовь, причиной окончания романа стало расстояние и невозможность постоянно видеться.

В целом, при большом количестве разнообразной информации о личной жизни актрисы после официального ее разрыва с отцом своего единственного ребенка, достоверных сведений нет. Официально она до сих пор не замужем и имеет только одного ребенка — дочь Машу.

Карьера Любовь Толкалиной

Российская актриса Любовь Толкалина работает в основном в кино, хотя в ее творческой биографии 8 лет отдано театру. Прослужив в Театре Советской армии и в «Империи звезд» в общей сложности 8 лет, она пришла к выводу, что театральная сцена не для нее. Актриса смогла сделать честный выбор, решив связать свою профессиональную карьеру с кино, в котором она снимается уже 25 лет.

В ее фильмографии более 100 кинопроектов, среди которых много успешных работ:

«Антикиллер»; «Антикиллер-2»; «Побег»; «Мой генерал»; «Жуков»; «Мажор-4».

Кроме карьеры актрисы, Любовь пробует себя в роли театрального режиссера. Она создала свой театр «Собор», который ставит детские спектакли. Она говорит об этой части своей профессиональной деятельности с большой любовью и вдохновением, признаваясь со свойственной ей искренностью, что раньше плохо понимала детскую аудиторию. Ее театр «Собор» находится в историческом месте Москвы — «палатах Мазепы», в лютеранской кирхе.

Несмотря на то что в 2020 году из-за пандемии все работы в кино были остановлены, Толкалина не осталась без дела. Хотя она почти весь год провела со своими родителями в Рязанской области, простоя в профессии не было. Любовь участвовала в онлайн-проектах, связанных с аудиокнигами — начитала несколько произведений в проектах «Читаем дома» и «Сказки на дому». Также она посвящала много времени своему театру «Собор», а в 2021 ее пригласили сниматься сразу в три проекта: на 4 сезон «Мажора», в комедию « И снова здравствуйте!» и в фильм «Клиника усыновления».