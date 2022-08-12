115 лет с рождения Тамары Макаровой: что о ней говорили коллеги

- Тамара Федоровна относилась ко мне как к дочери и даже хотела меня, девочку из Сибири, удочерить. Но у меня были живы родители. Макарова все равно считала меня родной и относилась с особенной заботой. Она первая заметила интерес Сережи ко мне. Однажды был очень морозный вечер, а у меня теплого пальтишка не было, и Тамара Федоровна попросила Сергея проводить меня. Сережа завернул меня в свое пальто, взял на руки и понес до остановки. Я держала его за шею, засыпала на его плече. Первое время относилась к нему как к отцу. Позднее я узнала, что Тамара Федоровна и сама была влюблена в моего будущего мужа. Но дать волю чувствам не могла. Вот и решила свести нас с Сережей.