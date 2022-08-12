115 лет с рождения Тамары Макаровой: что о ней говорили коллеги

13 августа любители отечественного кино отметят 115-летие первой красавицы Тамары Макаровой. Своего знаменитого мужа - кинорежиссера и педагога Сергея Герасимова она пережила на 12 лет и скончалась четверть века назад - в начале 1997 года.
Тамара Макарова, как истинная леди, хранила в тайне имена своих возлюбленных и даже не пыталась отвечать на многочисленные измены любвеобильного супруга Герасимова той же монетой. Но незадолго до смерти в своей книге «Послесловие» призналась:
- Как и всякая женщина, я часто влюблялась. Сергей меня ревновал. Я тоже его ревновала. Дома иногда выговаривала. Но чаще в душе таила ревность.
Тоже уже покойная актриса Инна Макарова рассказывала «Экспресс газете», что, если бы не ее педагог Макарова, режиссер Сергей Бондарчук вряд ли стал бы ее мужем:
- Тамара Федоровна относилась ко мне как к дочери и даже хотела меня, девочку из Сибири, удочерить. Но у меня были живы родители. Макарова все равно считала меня родной и относилась с особенной заботой. Она первая заметила интерес Сережи ко мне. Однажды был очень морозный вечер, а у меня теплого пальтишка не было, и Тамара Федоровна попросила Сергея проводить меня. Сережа завернул меня в свое пальто, взял на руки и понес до остановки. Я держала его за шею, засыпала на его плече. Первое время относилась к нему как к отцу. Позднее я узнала, что Тамара Федоровна и сама была влюблена в моего будущего мужа. Но дать волю чувствам не могла. Вот и решила свести нас с Сережей.
- Тамара Федоровна спала с забинтованным лицом, чтобы не появлялись морщины, - открыла тайну педагога Наталья Бондарчук. - Она была немного (на 5 лет, как актриса перед смертью призналась Сергею Никоненко. - Э. Ф.) старше Сергея Аполлинариевича и стареть не хотела.
В свое время, когда Герасимов и Макарова еще не были женаты, но уже встречались, на съемках его фильма «Семеро смелых» с ее участием, от гордой красавицы потерял голову коллега Петр Алейников. Наблюдая за серенадами, которые Алейников пел под окнами его будущей супруги, Герасимов очень злился. А Петр так тяжко переживал несчастную любовь, что с бухты-барахты сделал предложение монтажеру Валентине Лебедевой, и та неожиданно его приняла.
Режиссер фильма «Еще раз про любовь» Георгий Натансон незадолго до своей смерти рассказал «Экспресс газете» еще об этом кавалере Макаровой:
- В Тамару невозможно было не влюбиться. Но она знала себе цену и обращала внимание только на птиц высокого полета. От своего учителя Льва Кулешова я знаю, что к ней питал нежные чувства один из самых крупных режиссеров - Всеволод Пудовкин. В 1933 году, на съемках фильма «Дезертир», Всеволоду Илларионовичу очень понравилась Тамара, несмотря на то, что он был женат.
В то же время Герасимову, женатому на Макаровой, ничто не мешало крутить романы с их ученицами. Сначала с Нонной Мордюковой, потом с Любовью Виролайнен, связь с которой длилась шесть лет.
- О похождениях Сергея Аполлинариевича знали все, - поделилась другая их ученица Нина Маслова. - Он даже снимал номер люкс в гостинице для встреч с возлюбленными. Но мудрейшая Тамара Федоровна никогда никого не осуждала.