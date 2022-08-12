Как сейчас выглядят кумиры из сериалов 90-х и 00-х

В период 90-х и 00-х в разных странах выпускали столько сериалов, что глаза разбегались. Конечно, не все они стали культовыми, да и лишь некоторые из них транслировали у нас в России. И все же их было достаточно. Причем немало зрителей стало подражать многим персонажам ситкомов и мелодрам: они копировали их прически, стиль и так далее.
Спустя 20 лет новые и старые поклонники все еще ориентируются на персонажей из сериалов прежних лет. Между тем большинство звезд культовых проектов уже мало похожи сами на себя. Возраст, болезни и другие неприятности изменили их внешность до неузнаваемости.
Безусловной иконой среди всех героинь этого ситкома стала Дженнифер Энистон. Однако и у исполнительницы роли Мон было немало поклонников. Она была также красива, как ее экранная соседка. Сейчас же их и сравнивать невозможно. Если Энистон постаралась сохранить красоту, то Кортни трудно узнать сразу. Кокс, как известно, несколько раз ложилась под нож пластического хирурга. И результат, как говорится, налицо.
Это сейчас подростки боготворят актрису Кирнан Шипку, исполнившую роль юной ведьмы в ребуте сериала 00-х. А более старшее поколение помнят эту героиню благодаря актрисе Мелиссе Джоан Харт. Прежняя «Сабрина» обходилась без демонов, кровопролития и сатанизма, но все равно пользовалась большой любовью среди зрительской аудитории. И не в последнюю очередь благодаря актрисе. Мелисса была очаровательна в роли ведьмы-тинейджера. В апреле Харт исполнилось уже 46 лет, и, разумеется, звезда давно непохожа на подростка.
Вот уж кто точно был сериальным законодателем мод, так это журналистка, ведущая колонку про секс в Нью-Йорке. Героиня американской звезды Сары Джессики Паркер была без ума от экстравагантных платьев, туфель от Manolo Blahnik и высоких богачей. Впрочем, многие зрительницы также были без ума от внешности самой Паркер. В Сети до сих пор рассказывают, как повторить укладку Карри из «Секса в большом городе», добиться такого же оттенка волос и нанести похожий макияж. Однако сама Сара давно превратилась в блеклую копию себя молодой. Актриса не закрашивает седину и явно не хочет бороться с изменениями во внешности. Зато звезда все еще иногда одевается в стиле своей героини из «Секса…».
Некоторые актеры могут сняться хоть в 100 проектах, а зрители все равно помнят их по одному-единственному амплуа. С «проклятием одной роли» столкнулась и звезда фэнтезийного сериала «Зена – королева воинов». Зрители, смотревшие проекты в 00-х, до сих пор помнят эту актрису по образу страстной и неистовой воительницы с длинными черными волосами.
Однако жизнь идет, и Люси Лоулесс уже давно потеряла как прежние формы, так и имидж. Звезда даже успела побывать обворожительной блондинкой, что совсем уж не вяжется с образом древнегреческой воительницы.
Почти не снимается и заметно сдал: как сейчас живет когда-то влюбивший в себя поклонниц Коул Тернер из «Зачарованных»
Говоря об изменившихся до неузнаваемости актрисах, невозможно не упомянуть эту звезду конца 90-х. Шеннен пророчили блестящую карьеру. После «Зачарованные» узнаваемость Доэрти повысилась во всем мире благодаря роли Пруденс Холливелл. Однако сначала вздорный характер помешал Шеннен продолжить съемки. А потом актриса столкнулась с раком. Она потратила много лет на борьбу со смертельным заболеванием. И до сих пор сталкивается с последствиями лечения. Одно из них – изменившаяся внешность.