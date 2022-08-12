Как сейчас выглядят кумиры из сериалов 90-х и 00-х

В период 90-х и 00-х в разных странах выпускали столько сериалов, что глаза разбегались. Конечно, не все они стали культовыми, да и лишь некоторые из них транслировали у нас в России. И все же их было достаточно. Причем немало зрителей стало подражать многим персонажам ситкомов и мелодрам: они копировали их прически, стиль и так далее.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Спустя 20 лет новые и старые поклонники все еще ориентируются на персонажей из сериалов прежних лет. Между тем большинство звезд культовых проектов уже мало похожи сами на себя. Возраст, болезни и другие неприятности изменили их внешность до неузнаваемости.

Видео дня

Кортни Кокс

eg.ru

Безусловной иконой среди всех героинь этого ситкома стала Дженнифер Энистон. Однако и у исполнительницы роли Мон было немало поклонников. Она была также красива, как ее экранная соседка. Сейчас же их и сравнивать невозможно. Если Энистон постаралась сохранить красоту, то Кортни трудно узнать сразу. Кокс, как известно, несколько раз ложилась под нож пластического хирурга. И результат, как говорится, налицо.

Мелисса Джоан Харт

eg.ru

Это сейчас подростки боготворят актрису Кирнан Шипку, исполнившую роль юной ведьмы в ребуте сериала 00-х. А более старшее поколение помнят эту героиню благодаря актрисе Мелиссе Джоан Харт. Прежняя «Сабрина» обходилась без демонов, кровопролития и сатанизма, но все равно пользовалась большой любовью среди зрительской аудитории. И не в последнюю очередь благодаря актрисе. Мелисса была очаровательна в роли ведьмы-тинейджера. В апреле Харт исполнилось уже 46 лет, и, разумеется, звезда давно непохожа на подростка.

Сара Джессика Паркер

eg.ru

Вот уж кто точно был сериальным законодателем мод, так это журналистка, ведущая колонку про секс в Нью-Йорке. Героиня американской звезды Сары Джессики Паркер была без ума от экстравагантных платьев, туфель от Manolo Blahnik и высоких богачей. Впрочем, многие зрительницы также были без ума от внешности самой Паркер. В Сети до сих пор рассказывают, как повторить укладку Карри из «Секса в большом городе», добиться такого же оттенка волос и нанести похожий макияж. Однако сама Сара давно превратилась в блеклую копию себя молодой. Актриса не закрашивает седину и явно не хочет бороться с изменениями во внешности. Зато звезда все еще иногда одевается в стиле своей героини из «Секса…».

Люси Лоулесс

eg.ru

Некоторые актеры могут сняться хоть в 100 проектах, а зрители все равно помнят их по одному-единственному амплуа. С «проклятием одной роли» столкнулась и звезда фэнтезийного сериала «Зена – королева воинов». Зрители, смотревшие проекты в 00-х, до сих пор помнят эту актрису по образу страстной и неистовой воительницы с длинными черными волосами.

Однако жизнь идет, и Люси Лоулесс уже давно потеряла как прежние формы, так и имидж. Звезда даже успела побывать обворожительной блондинкой, что совсем уж не вяжется с образом древнегреческой воительницы.

Шеннен Доэрти

eg.ru

Почти не снимается и заметно сдал: как сейчас живет когда-то влюбивший в себя поклонниц Коул Тернер из «Зачарованных»