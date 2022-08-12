Звезда "Аквамена" раскритиковал "Конана-варвара"

«Я участвовал во многих действительно отстойных проектах, в которых от тебя мало что зависит. «Конан-варвар» был одним из них. Это интересный опыт съемок, но итоговый вариант фильма превратился в большую кучу дерьма», — самокритично высказался Момоа.