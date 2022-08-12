Звезда "Аквамена" раскритиковал "Конана-варвара"

В интервью британскому GQ Джейсон Момоа назвал ремейк «Конана-варвара» со своим участием «отстойным».
Картина стала одним из самых громких кассовых провалов 2011 года. Актер признается, что этот опыт неудачных съемок — не единичный в его карьере.
«Я участвовал во многих действительно отстойных проектах, в которых от тебя мало что зависит. «Конан-варвар» был одним из них. Это интересный опыт съемок, но итоговый вариант фильма превратился в большую кучу дерьма», — самокритично высказался Момоа.
В начале августа звезда «Аквамена» напоил пассажиров самолета водой своего бренда — видео с ними завирусилось в сети. Также стало известно, что Джейсон Момоа покрасит ногти в розовый цвет для роли главного антагониста «Форсажа 10».